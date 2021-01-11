Десять лет за покушение на блогера В Швеции вынесен приговор по делу о нападении на чеченского оппозиционера

В Швеции к десяти годам заключения приговорили гражданина России Руслана Мамаева, который пытался убить критикующего власти Чечни блогера Тумсо Абдурахманова. Сам оппозиционер уверен, что за неудавшимся покушением на него стоят люди из окружения Рамзана Кадырова. То, что он действовал по заданию из Грозного, не отрицал и сам подсудимый, который даже назвал сумму обещанного ему гонорара — €50 тыс. В то же время господин Мамаев уверял, что «заведомо провалил задание», так как не желал смерти блогера.

Продолжавшееся около года расследование покушения на проживающего в Европе блогера Тумсо Абдурахманова, который приобрел большую популярность среди чеченских пользователей интернета за острую критику Рамзана Кадырова и людей из его ближайшего окружения, завершилось обвинительным приговором. Гражданин России Руслан Мамаев получил десять лет заключения, его сообщница Эльмира Шапиаева — восемь лет. Еще одному россиянину — Имрану Хасханову, которого следствие считает организатором покушения на блогера, обвинение было предъявлено заочно.

Блогер Тумсо Абдурахманов уехал из Чечни после конфликта с родственником Рамзана Кадырова. Сначала он отправился в Грузию, где безуспешно пытался получить политическое убежище, а затем перебрался в Польшу. Там господин Абдурахманов развил бурную блогерскую деятельность, критикуя главу Чечни Рамзана Кадырова и его приближенных. В видеодуэли со ставшим весьма популярным в Чечне блогером вступали высокопоставленные чеченские чиновники — министр информации и печати Джамбулат Умаров и спикер парламента Магомед Даудов. Последний впоследствии даже объявил оппозиционеру кровную месть за резкие высказывания в адрес главы республики.

Попытка покушения на Тумсо Абдурахманова была совершена 26 февраля 2020 года. Ночью в квартиру блогера пробрался вооруженный молотком молодой человек, которым, как выяснилось впоследствии, оказался проживающий в Москве выходец из Казахстана Руслан Мамаев. Он сумел проникнуть в закрытый дом, представившись полицейским. Как поведал впоследствии сам блогер, получив удар молотком по голове, он вступил с нападавшим в схватку, отобрал у него орудие преступления и сам нанес им несколько ответных ударов. Затем господин Абдурахманов скрутил истекающего кровью несостоявшегося киллера и вызвал полицейских.

А пока те ехали, блогер в прямом эфире в соцсетях устроил пленнику допрос, в ходе которого тот признался, что его прислали люди из Грозного, которые якобы удерживают его мать.

Уже в ходе следствия выяснилось, что у Руслана Мамаева была сообщница Эльмира Шапиаева, которая, по версии следствия, встретила его в Швеции, помогла устроиться и выступала переводчицей. О том, что нападение на блогера Абдурахманова было спланировано, а заинтересованные в этом люди находятся в Грозном, в ходе судебных слушаний в окружном суде шведского города Евле заявил представитель обвинения Пер Линдквист. «Все следы указывают на Грозный»,— сказал прокурор Линдквист в интервью газете Aftonblaet. Версию обвинения о заказном характере нападения на блогера подтвердил и сам подсудимый Мамаев, признав, что ему было обещано вознаграждение в €50 тыс. В то же время господин Мамаев уверял, что «заведомо провалил задание», так как не желал смерти блогера.

Комментируя приговор шведского суда, блогер Абдурахманов признался, что желал бы обвиняемым более сурового наказания.

«По нашим меркам наказание, конечно, мягкое, но тут ничего не поделаешь. Двое кадыровских киллеров отправились в тюрьму, не осуществив задуманное. Это главное. И это только начало»,— отметил потерпевший.





В Чечне историю с нападением на блогера Абдурахманова назвали постановкой, цель которой — опорочить власти республики. «Этот суд, как и история с нападением,— фарс, за которым стоят люди, которые хотят скомпрометировать власти Чечни»,— заявил пожелавший остаться неназванным сотрудник чеченской администрации.

Николай Краснов