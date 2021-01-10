В Екатеринбурге при сносе здания ПРОМЭКТ стена рухнула на забор-ограждение и стоящий рядом киоск

При сносе конструктивистского здания Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ) на ул. Декабристов, 20 в Екатеринбурге рабочие обрушили стену. В результате чего были повреждены забор-ограждение и близстоящий киоск, сообщает Telegram-канал «Сенная площадь (Парк Павлика Морозова)».

Напомним, корпорация «Маяк» начала снос здания ПРОМЭКТ 4 января. Ранее против сноса здания выступали общественники, которые заявляли, что есть документы, доказывающие, что оно уже внесено в список выявленных объектов культурного наследия (ОКН). Помимо этого, мэрия Екатеринбурга рекомендовала «Маяку» приостановить снос, а главный архитектор города Андрей Молоков заявлял о необходимости сохранить здание.

Накануне общественные активисты подготовили письмо министру строительства Свердловской области Михаилу Волкову и полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву с просьбой прекратить снос конструктивистского здания.

Здание ПРОМЭКТа (Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума) построено в 1929 году в стиле конструктивизма. Объект находится в центральной части города рядом с парком имени Павлика Морозова. На протяжении более десятка лет принадлежит строительной корпорации «Маяк», основанной Владимиром Коньковым. В последние годы здесь работал деловой центр, но все арендаторы уже съехали. Как объяснили в компании, причиной для решения о сносе здания стало его плохое состояние.