08 января, пятница
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

В Подмосковье горит ангар мебельной фабрики

В подмосковном поселке станции Бронницы на территории мебельной фабрики «Бротекс» горит металлический ангар. Площадь пожара увеличилась до 8 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области. Пожару присвоен второй, повышенный ранг сложности. Информации о пострадавших нет.

По данным источника ТАСС, в горящем ангаре находится до 15 баллонов с пропаном. «Ангар, где начался пожар, использовался как складское помещение для готовой мебели. Внутри строения также находятся пропановые баллоны — 10–15 штук»,— сказал собеседник агентства. По его словам, ранг пожара повышен до третьего.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя