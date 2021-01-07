Индексы США и Европы показали рост вопреки беспорядкам в Вашингтоне

Индекс Dow Jones достиг исторического максимума в 31 193,4 пункта, поднявшись более чем на 2,6% с начала волнений в Вашингтоне. Индекс NASDAQ Composite 6 января опускался на 0,6%, однако на следующий день поднялся на 2,6%, до отметки 13 038,25 пункта, также обновив исторический максимум. 7 января ведущие европейские фондовые индексы прибавили 0,3–0,9%, а за два дня их рост составил 2,1–4%.

Продолжающееся восстановление экономики на фоне пандемии коронавируса является одной из главных причин игнорирования рынком гражданских беспорядков в Вашингтоне. «Не должно быть никакой тайны в том, почему рынки не заботились о том, что произошло вчера, каким бы тревожным, позорным и неловким это ни было. Потому что это не имеет никакого отношения к развитию экономики, доходам и процентным ставкам»,— приводит мнение главного инвестиционного директора Bleakley Advisory Group Питера Боквара информационный портал MarketWatch. Сегодняшний рост рынков последовал после того, как Конгресс США подтвердил избрание президентом Джо Байдена. Кроме того, действующий президент Дональд Трамп пообещал организованную передачу власти 20 января.

Движущей силой роста фондовых индексов является и оптимизм по поводу перспективы нового, более крупного раунда финансовых расходов после того, как Демократическая партия одержала победу во втором туре выборов в Джорджии, что даст партии контроль над Сенатом США. «Избранный президент Джо Байден сможет протолкнуть более агрессивные пакеты стимулов и профинансировать расходы за счет более высоких налогов»,— заявила MarketWatch управляющий директор валютной стратегии BK Asset Management Кэти Лиен. Кроме того, инвесторы сохраняют позитивное отношение и к расширению применения разработанных вакцин, несмотря на опасения по поводу появления новых штаммов COVID-19.

Эти факторы позитивно влияют и на движение курсов виртуальных валют. Стоимость биткойна, резко подорожавшего в первые дни 2021 года, к вечеру 7 января преодолела психологическую отметку в $40 тыс. и достигла нового исторического максимума.

Подробнее о штурме Капитолия — в материале “Ъ” «Байден и погром».

Дмитрий Ладыгин, Юрий Литвиненко