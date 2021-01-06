В первый день вакцинации от коронавируса в Перми привилось 70 человек

В Перми четыре медучреждения вчера приступили к массовой вакцинации от COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава Пермского края. Речь идет о клинической поликлинике Перми, поликлиниках №4 и № 5, а также в клинической больнице Свердловского района.

В первый день вакцинации прививку получило 70 человек.

С 11 января прививки пермякам начнут делать в поликлиниках № 2 и № 7, а также в клинической больнице им. Гринберга.

Минздрав напоминает, что прививки в первую очередь делают медицинским работникам, учителям, сотрудникам социальных учреждений. Записаться на прививку можно по телефонам регистратур данных учреждений.

Всего на утро 6 января 2021 года на территорию Пермского края поставлено 4 942 дозы прививки «Спутник V».