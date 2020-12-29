Главные новости к утру 29 декабря

Задержан бывший схимонах Сергий. Его подозревают в склонении детей к самоубийству. При задержании силовики штурмовали территорию Среднеуральского женского монастыря, заявили прихожане.

Число смертей от коронавируса в Москве превысило 11 тыс. За последние сутки умерли 75 человек. С 15 ноября в городе регистрируют от 71 до 77 смертей.

Турция открыла артиллерийский огонь по поселениям на севере Сирии, сообщил источник сирийского госагентства SANA. Накануне Россия нарастила в районе этого населенного пункта группировку военной полиции. О ситуации в Сирии

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что у россиян уже есть возможность выбирать вакцину. Пока две вакцины представлены в нескольких регионах.

Палата представителей преодолела вето президента Дональда Трампа по оборонному бюджету. Он включает в себя санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока». О бюджете

Индекс Nikkei обновил максимум с лета 1990 года. Индекс крупнейшей в Азии Токийской фондовой биржи превысил 27 300 пунктов.

Избранный президент США Джо Байден модернизирует приоритеты в обороне из-за «вызовов со стороны России и Китая». Этот вопрос он обсудил с экспертами в сфере национальной безопасности.

В Буэнос-Айресе 315 тыс. человек записались на прививку российской вакциной «Спутник V». Вакцинация в Аргентине начнется 29 декабря. В Москве с 5 по 22 декабря привились 25 тыс. человек, записались на прививку еще 40 тыс.

О предстоящих событиях 29 декабря — в анонсах “Ъ”.