Индекс Nikkei обновил максимум с лета 1990 года

Индекс Nikkei 225 крупнейшей в Азии Токийской фондовой биржи вырос до 27 313 пунктов к 6:06. Это самая высокая отметка с августа 1990 года. Индекс вырос на 1,71% к закрытию.

Рост произошел на фоне исторических максимумов индексов США. Dow Jones вырос на 0,7% (до 30 404 пунктов), S&P 500 — на 0,9% (3735), Nasdaq Composite — на 0,7% (12 899). Это связано с подписанием бюджета на 2021 год президентом США Дональдом Трампом. Документ включает в себя меры поддержки населения и экономики на $900 млрд.

Подробнее о бюджете США — в материале “Ъ” «Дональд Трамп не сдался, но все подписал».