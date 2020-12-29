Байден модернизирует приоритеты в обороне из-за «вызовов со стороны России и Китая»

Избранный президент США Джо Байден обсудил с экспертами в сфере национальной безопасности вызовы со стороны России и Китая. Будущий глава государства считает, что они требуют модернизации приоритетов в обороне.

«Мы говорили о различных стратегических вызовах со стороны России и Китая, с которыми мы столкнемся, и реформах, которые должны проводить, чтобы мы оказались в наиболее сильной из возможных позиций для противостояния этим вызовам. Это включает в себя модернизацию наших приоритетов в сфере обороны»,— сказал господин Байден на брифинге по итогам встречи с экспертами.

Избранный президент считает последнюю массовую кибератаку на системы правительства, штатов и компаний серьезной угрозой нацбезопасности. Он считает, что нужно «ликвидировать пробел» способности США по сдерживанию, выявлению и ответному реагированию. «Это та сфера, где республиканцы и демократы достигли согласия. Нам необходимо работать на двухпартийной основе для обеспечения лучшей защиты граждан от вредоносной кибердеятельности»,— добавил демократ.

Господин Байден обвинил политическое руководство Пентагона в создании препятствий по передаче полномочий будущей администрации. Он заявил, что многие ведомства, которые отвечают за нацбезопасность, «опустошены с точки зрения наличия персонала, возможностей и состояния морального духа».

Ранее источники Reuters сообщили, что господин Байден обсуждает возможный ответ России после массовой хакерской атаки. Среди них — введение жестких экономических санкций или кибератака на российскую инфраструктуру. Отмечалось, что команда обсуждает создание средств сдерживания возможностей России «осуществлять кибершпионаж в будущем».

О том, какие санкции против России может ввести Джо Байден,— в материале “Ъ FM”.