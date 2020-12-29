В Буэнос-Айресе 315 тысяч человек записались на прививку российской вакциной

Власти провинции Буэнос-Айрес получили больше 300 тыс. заявок на прививку российской вакциной «Спутник V». В Москве с 5 по 22 декабря привились 25 тыс. человек, записались еще 40 тыс.

«Зарегистрировались для получения вакцины 315 тыс. человек. На территории Буэнос-Айреса будет работать 600 прививочных пунктов»,— говорится в сообщении провинции.

Записаться на вакцинацию может любой житель, но на первом этапе вакцину смогут получить только медработники. После этого запись откроют для сотрудников правоохранительных органов, работников сферы образования, людей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Первая партия «Спутника V» из 300 тыс. доз поступила в Аргентину 24 декабря.

Мэр Москвы Сергей Собянин 22 декабря сообщил, что вакцину в столице получили 25 тыс. человек. Еще 40 тыс. записались на вакцинацию. Вакцинация идет с 5 декабря. При этом в Москве прививку могут сделать не только люди из приоритетных групп, но и сотрудники промышленных предприятий, сферы торговли и услуг, культуры, СМИ и других.

О том, могут ли медики и педагоги отказаться от вакцины в России,— в материале “Ъ” «Добровольно-обязательная вакцинация».