Главные анонсы 29 декабря

В Сочи министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. В частности, они обсудят налаживание деятельности российско-турецкого центра по прекращению огня в Нагорном Карабахе. О ситуации в регионе

Мосгорсуд огласит приговор экс-члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан, обвиняемой в шпионаже. Гособвинение попросило приговорить ее к 18 годам колонии общего режима. О деле

Люблинский суд Москвы проведет первое заседание по существу дела создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, обвиняемого в клевете, вымогательстве и других преступлениях. О деле