Главные новости к утру 28 декабря

Президент США Дональд Трамп утвердил меры поддержки в связи с коронавирусом на $900 млрд. Он подписал бюджет на 2021 год в объеме $2,3 трлн. В бюджете заложено $290 млн на противодействие России. О мерах поддержки

Премьер Армении Никол Пашинян считает, что Россия вмешается в случае посягательства Азербайджана на Сюникскую область. Жители региона опасаются, что дислокация новых боевых постов Азербайджана будет угрожать их безопасности. О ситуации в Армении

Россия нарастила группировку военной полиции на севере Сирии из-за нестабильной обстановки. Москва призывает прекратить обстрелы. О ситуации на севере Сирии

Премьер Белоруссии Роман Головченко ожидает заключения контрактов на поставку нефти из России до конца года. По его словам, в этом году в переговорах нет накала и напряженности.

Первая партия российской вакцины поступит в Белоруссию в начале 2021 года, сообщил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Он поблагодарил страну за выданное разрешение на применение препарата.

В Москве за сутки от коронавируса умерли 76 человек. С 15 ноября в городе регистрируют от 71 до 77 смертей. Общее число смертей достигло 10 989.

В Москве с 28 декабря расширяется перечень категорий людей, которые могут сделать прививку от коронавируса. Записаться теперь могут сотрудники правоохранительных органов, общепита, ЖКХ, спорта. Кроме того, прививку могут сделать люди старше 60 лет.

О предстоящих событиях 28 декабря — в анонсах “Ъ”.