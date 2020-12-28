Главные анонсы 28 декабря

В Москве продолжает расширяться круг граждан, которые могут привиться от COVID-19. Записаться смогут граждане, занятые в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта и сотрудников органов охраны правопорядка. Ранее запись открыли для работников в сфере культуры, промышленности, энергетики, образования, торговли и услуг, соцслужб, МФЦ, транспорта, СМИ. О ситуации с коронавирусом в стране

Мещанский суд Москвы проведет слушание по уголовному делу в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и его коллег. О деле

Во Французской Гвиане с космодрома Куру в интересах Министерства обороны Франции будет запущена российская ракета-носитель «Союз» со спутником СSO-2.