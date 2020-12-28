Пашинян: Россия вмешается в случае посягательства Азербайджана на Сюникскую область

Премьер Армении Никол Пашинян считает, что Россия вмешается, если Азербайджан будет угрожать Сюникской области Армении. Жители региона опасаются, что дислокация новых боевых постов Азербайджана после перехода под контроль Баку части земель Нагорного Карабаха будет угрожать их безопасности.

«Самый главный вопрос — обеспечение безопасности... В результате действий (на границе.— “Ъ”) пресечена война в Сюнике. Не только сегодня, но и в целом, так как сейчас мы размещены так, что в случае посягательства против Сюника вмешаются не только вооруженные силы Армении, но и Россия. Это сделано только для этого»,— сказал господин Пашинян Общественному телевидению Армении. По словам премьера, сейчас обсуждаются пограничные вопросы по примерно 20 земельным участкам.

В Сюникской области проходят протесты из-за соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, которое предполагает передачу части земель Азербайджану. 21 декабря протестующие сорвали визит господина Пашиняна — они перекрыли трассу. Ранее азербайджанские позиции находились в 70 и 100 км от населенных пунктов области, но после соглашения граница устанавливается в метрах от поселений.

О ситуации в Армении — в материале “Ъ” «Никол Пашинян решил отдаться на милость проигравшего».