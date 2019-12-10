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Мэр Москвы Юрий Лужков (слева) и Дмитрий Медведев (на тот момент президент России -- справа) в 2010 году во время посещения Юго-Западной водопроводной станции (ЮЗВС)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ   |  купить фото

Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова

Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Именно господин Медведев, будучи президентом России, уволил господина Лужкова в 2010 году с поста главы столицы за «утрату доверия».

«Очевидно, что у Дмитрия Медведева и Юрия Лужкова были не самые простые отношения. Нельзя забывать, что Лужков возглавлял крупнейший российский город, столицу в самый сложный период. Конечно же, Дмитрий Медведев выражает соболезнования родным и близким Юрия Лужкова»,— сказал пресс-секретарь главы правительства (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, Юрий Лужков умер в возрасте 83 лет в одной из клиник Мюнхена после операции на сердце. Он возглавлял Москву с 1992 по 2010 год. После увольнения экс-мэр стал почетным доктором московского Международного университета, занимался сельским хозяйством, возглавлял агропромышленный комплекс «Веедерн» в Калининградской области, разводил племенных лошадей и пчел. Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.

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