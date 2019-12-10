«Нормандская четверка» приняла коммюнике по итогам саммита в Париже

На парижском саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), который прошел в Париже, было принято итоговое коммюнике.

Среди согласованных позиций:

поддержать включение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины («формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов);

поддержать договоренности контактной группы о трех новых пунктах разведения в Донбассе;

оставить минские соглашения базисом для дальнейшей работы;

призвать контактную группу содействовать обмену «всех на всех» до конца года;

согласовать все аспекты особого статуса Донбасса, чтобы он функционировал на постоянной основе;

предоставить Красному Кресту и другим международным организациям полный доступ ко всем удерживаемым в Донбассе;

развести силы в трех новых пунктах к концу марта 2020 года;

установить перемирие в Донбассе до конца 2019 года.

Перед этим в Елисейском дворце лидеры «нормандской четверки» обсудили ситуацию в Донбассе и выполнение минских соглашений. Также состоялись двусторонние переговоры президентов России и Украины.

В последний раз саммит в «нормандском формате» проходил в 2016 году. С тех пор была согласована «формула Штайнмайера», которая носит имя предложившего ее экс-главы МИД ФРГ, сейчас президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

За саммитом «нормандской четверки» следите в онлайн-трансляции “Ъ”.

О саммите читайте в публикации “Ъ” «Ночь перед торжеством».