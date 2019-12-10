«Нормандская четверка» приняла коммюнике по итогам саммита в Париже

На парижском саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), который прошел в Париже, было принято итоговое коммюнике.
Среди согласованных позиций:
Перед этим в Елисейском дворце лидеры «нормандской четверки» обсудили ситуацию в Донбассе и выполнение минских соглашений. Также состоялись двусторонние переговоры президентов России и Украины.
В последний раз саммит в «нормандском формате» проходил в 2016 году. С тех пор была согласована «формула Штайнмайера», которая носит имя предложившего ее экс-главы МИД ФРГ, сейчас президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
За саммитом «нормандской четверки» следите в онлайн-трансляции “Ъ”.
О саммите читайте в публикации “Ъ” «Ночь перед торжеством».
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