Россиян портит коммунальный вопрос

Россиян больше всего беспокоит рост цен на услуги ЖКХ (48%), рост цен на товары и услуги (47%), ситуация в сфере здравоохранения (34%), состояние дорог и ситуация на них (15%), ситуация в сфере образования (11%). Это результаты октябрьского опроса ФОМ, с которыми удалось ознакомиться “Ъ”. Эксперты отмечают, что практически все исследования показывают озабоченность граждан проблемами снижения доходов и роста расходов.

В распоряжении “Ъ” оказалась аналитическая записка, написанная на основе октябрьских данных мегаопроса ФОМ «Георейтинг» об основных проблемах, которые волнуют россиян. Исследование носит закрытый характер, доступ к нему в основном имеют сотрудники администрации президента.

Респондентам предлагалось выделить несколько позиций из предлагаемого перечня проблем. На первом месте оказались высокие цены на услуги ЖКХ — ими озабочены 48% опрошенных. Чаще всего эту проблему отмечают жители Удмуртии (67%) и ХМАО (64%). Отметим, что, согласно данным проекта Сбербанка «Сберданные» за первое полугодие 2019 года, наибольшую долю от общих расходов на потребление составляют траты на ЖКХ в Рязанской области (13,1%), Чукотском (12,7%) АО, Еврейском АО (12,6%), Камчатском крае (12,6%). В среднем по стране этот показатель составил 8,96%. В Удмуртии он составляет 8,24%, в ХМАО — 9,25%.

На втором месте с небольшим отрывом рост цен на товары и услуги — он волнует 47% россиян. Наибольшую обеспокоенность в связи с ростом цен высказали жители Камчатки (66%), Воронежской области (63%), Саратовской области (60%).

А вот ситуацию в сфере здравоохранения как тяжелую описывают 34% жителей России. Впрочем, в отдельных регионах этот показатель значительно выше — например, в Мордовии он составляет 63%. Состояние дорог и ситуация на них волнует 15% опрошенных, но в Саратовской и Ростовской областях беспокойство в связи с этим высказывают 30% и 29% соответственно. Ситуация в сфере образования заботит 11% респондентов, но в Мордовии ситуацией в этой сфере недовольны 27%.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский отмечает, что общефедеральные показатели «Георейтинга» коррелируют с данными других исследований. По его словам, на первом месте у граждан сейчас стоят проблемы, связанные с отношением доходов и расходов: «Расходы — это вообще тема максимальной чувствительности для населения». Проблема медицины также воспринимается достаточно остро: граждан волнует доступность разных специалистов, качество самих услуг и платные услуги. «Основной запрос у населения — качество жизни»,— резюмирует эксперт.

Глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский также отмечает, что «рейтинг социальных проблем» сейчас примерно одинаков по результатам всех опросов. Порядок упоминания проблем может незначительно меняться, в том числе и сезонно, отмечает господин Бадовский. Например, в этом году тарифы ЖКХ повышались дважды, второй раз пришелся на второе полугодие, и ситуативно это могло повлиять на настроения. Эксперт считает, что «Георейтинг» помогает выделить наиболее сложные территории по каждой из названных проблем, но абсолютизировать эти цифры не стоит: выборка по каждому региону небольшая и погрешность весьма существенная, а по части показателей средний результат может быть занижен за счет богатых регионов.

Андрей Винокуров