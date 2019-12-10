Глава Минприроды рассортировал мусор по проблемам

В ряде российских регионов сложилась критическая ситуация с вывозом мусора: уровень неплатежей со стороны пользователей достиг 70%, существует высокий риск прекращения оказания услуги. Это следует из письма главы Минприроды Дмитрия Кобылкина губернаторам. В ведомстве предлагают провести информационную кампанию, которая поможет повысить собираемость платежей, оборудовать контейнерные площадки, ликвидировать задолженность бюджетных учреждений перед региональными операторами, а также подумать над возможной компенсацией выпадающих доходов компаний.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин разослал главам российских регионов письмо, в котором говорится о критической ситуации в ряде субъектов с вывозом мусора. Так, министр констатирует, что уровень неплатежей юридических лиц достигает 70%, есть высокий риск прекращения оказания услуги, в том числе из-за банкротства региональных операторов. В Минприроды подтвердили подлинность письма (есть у “Ъ”).

Напомним, с 1 января 2019 года большинство российских регионов перешли на новую систему, в рамках которой за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают региональные операторы, выбранные на конкурсах. Жители регионов, в которых реформа стартовала, нередко жалуются, что мусор стали вывозить реже, появилось больше несанкционированных свалок, а тарифы выросли. Операторы же испытывают сложности с оплатой своей работы. Ранее исполнительный директор госкомпании «Российский экологический оператор» (РЭО; курирует мусорную реформу) Алексей Макрушин заявлял, что более 20 компаний находятся в трудном финансовом положении. В Минприроды также признавали, что в 16 регионах мусор вывозится некачественно (среди них Алтайский и Красноярский края, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Вологодская, Курская, Магаданская, Новгородская, Новосибирская, Томская и Челябинская области).

Минприроды предлагает перечень мероприятий, которые, по мнению ведомства, помогут стабилизировать ситуацию. В частности, главам регионов рекомендовано инициировать информационную кампанию, направленную на увеличение собираемости платежей, уделив особое внимание отказу юридических лиц платить за вывоз мусора. Отметим, региональные чиновники и эксперты неоднократно признавали наличие этой проблемы. В свою очередь, депутаты предлагали ввести административную ответственность для юрлиц, уклоняющихся от заключения договора на услугу. Нередки случаи, когда компании сваливают мусор в баки у жилых домов.

Кроме того, ведомство рекомендует привести территориальную схему «в соответствие с реальным мусорообразованием», помогать региональным операторам выявлять потребителей услуги, оборудовать контейнерные площадки, а также ликвидировать задолженность бюджетных учреждений перед мусорными компаниями. Губернаторам предлагается рассмотреть возможность компенсации выпадающих доходов региональных операторов.

Исполнительный директор Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру Светлана Бик отмечает, что от банкротства застрахованы лишь компании «в партнерстве» с властями, а также те, которые входят в крупные структуры. «Мы в течение года имеем 30% неплатежей с физических лиц и 70% — с юридических,— говорит госпожа Бик.— Проблема общенациональная: чехарда в управлении, нормативы некорректные, отсутствие методического обеспечения реформы».

Ряд регионов до сих пор не перешли на новые правила обращения с отходами и рискуют не успеть сделать этого с 1 января 2020 года. Об этом в понедельник заявил премьер Дмитрий Медведев. По его словам, это касается Камчатки, Краснодарского и Хабаровского краев, Владимирской, Курганской, Саратовской, Ульяновской областей и Еврейской автономной области.

Анна Васильева