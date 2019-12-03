К утилизации подойдут с огоньком

Сжигание отходов с попутной выработкой электроэнергии хотят признать переработкой мусора — соответствующие поправки к действующему законодательству готовятся к внесению в Госдуму. Таким нехитрым образом, считают эксперты, Минприроды рассчитывает выполнить цели нацпроекта: к 2024 году на утилизацию должно быть направлено 36% всех российских отходов. Это также даст возможность ведомству профинансировать строительство мусоросжигательных заводов, в том числе за счет средств экологического сбора.

Как следует из проекта поправок (есть у “Ъ”), направленного думским комитетом по экологии и охране окружающей среды в ГПУ президента РФ для получения заключения на документ, сжигание твердых коммунальных отходов «для производства электрической или тепловой энергии» планируется признать утилизацией. Согласно действующему законодательству процесс называется обезвреживанием (сжиганием). Отметим, поправки планируется внести в законопроект, касающийся авансовых платежей за негативное воздействие на окружающую среду, который был одобрен Госдумой в первом чтении в январе 2019 года.

Документом предлагается и изменить порядок расходования средств экологического сбора.

Напомним, с 2015 года у производителей и импортеров есть выбор: обеспечивать самостоятельную утилизацию отходов либо уплачивать экосбор. Сейчас в законе предусмотрено, что средства экосбора расходуются в рамках субсидий регионам, в частности, для строительства мусороперерабатывающих заводов. Поправки заменяют эти нормы на расплывчатую формулировку, что расходование средств экосбора «осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством РФ», а порядок его предоставления должно определить правительство.

Авторство поправок в комитете по экологии не раскрывают, собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит о Минприроды. Председатель комитета Владимир Бурматов заявил “Ъ”, что документ отправлен «в рабочем порядке» в ГПУ и правительство для сбора заключений: «Это одно из предложений, которые поступают в комитет».

Отметим, ранее обеспечить внесение поправок, исключающих положение об использовании средств экосбора в качестве субсидий регионам, поручал ведомству вице-премьер Алексей Гордеев (следует из протокола заседания от 19 сентября текущего года). Тогда же куратор отрасли поручил ведомству подготовить поправки, предусматривающие направление этих средств «целевым образом исключительно на утилизацию». В распоряжении “Ъ” есть первоначальная редакция соответствующих поправок Минприроды. ТАСС со ссылкой на протокол совещания в рамках нацпроекта «Экология» сообщал о предложении Минприроды внести в проект «финансовое обеспечение создания инфраструктуры по утилизации твердых коммунальных отходов посредством их сжигания с производством энергии, в том числе меры государственной поддержки».

Сжигание отходов не может являться утилизацией, настаивает директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов: «Согласно законодательству, утилизация подразумевает вовлечение отходов во вторичный оборот. Сжигание — уничтожение ценных фракций ТКО с огромным списком отягощающих последствий в виде выбросов, образования вторичных отходов (значительно более опасных золы и шлака), "золотого" тарифа для бизнеса и граждан на получаемую энергию».

Господин Моргунов считает, что средства от экосбора «пойдут не на стимулирование деятельности по уменьшению образования и раздельного сбора отходов, а на строительство МСЗ».



В свою очередь, в компании «РТ-Инвест» («дочка» госкорпорации «Ростех»), которая планирует к 2022 году построить четыре мусоросжигательных завода в Подмосковье и один в Татарстане, говорят, что на будущих предприятиях мусор будет «перерабатываться в новые продукты — мощность и электроэнергию»: «На энергоутилизацию будут попадать только неперерабатываемые "хвосты", которые останутся после промышленной сортировки и извлечения полезных фракций».

Эксперт «Гринписа России» Алексей Киселев не исключает, что региональные операторы будут отдавать предпочтение сжиганию отходов, а не их переработке, чтобы дополнительно не тратиться на сортировку мусора. Собеседники в отрасли отходов неоднократно говорили “Ъ”, что раздельный сбор и продажа вторсырья невыгодны компаниям. Координатор ассоциации «Раздельный сбор» Анна Гаркуша считает, что Минприроды, приравняв сжигание к утилизации, рассчитывает «гарантированно выполнить показатели нацпроекта». Им предусмотрено, что к 2024 году на утилизацию должно быть направлено 36% всех российских отходов. При этом, отмечает госпожа Гаркуша, регионы могут вовсе не получить средств от экосбора, поскольку поправками не предусмотрен адресат.

Зампред комитета по экологии «Деловой России» Наталья Беляева не исключает, что ведомство, судя по всему, не намерено отказываться от своих идей по реформированию расширенной ответственности производителя (РОП, см. “Ъ” от 22 октября). Концепцию восприняли негативно участники рынка, она не поддержана Минфином, Минэкономики, ФАС, Минпромторгом. По словам госпожи Беляевой, модернизируя понятие «утилизация», Россия копирует опыт Германии, где сжигание с получением электроэнергии считается утилизацией отходов. «Но в Европе нет дешевых энергоресурсов. Быть может, сейчас там уже не сделали бы выбор в пользу сжигания отходов».

«Если термическое воздействие на отходы осуществляется с целью получения материальной продукции, такое воздействие следует категорировать как утилизацию отходов»,— настаивают в Минприроды. При этом, добавляют в ведомстве, поправки закрепляют целевое использование средств экосбора, чтобы довести их «до утилизаторов и обеспечить тем самым создание инфраструктуры по раздельному накоплению, транспортировке, обработке и утилизации отходов».

Анна Васильева