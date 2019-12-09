Новосибирский суд оставил в силе решение об УДО экс-совладельца ЦУМа

Новосибирский областной суд отказал в удовлетворении жалобы прокуратуры, требовавшей отменить решение об условно-досрочном освобождении бывшего политика и бизнесмена Юрия Глазычева. Господин Глазычев, участвовавший в судебном заседании по телемосту, поблагодарил судью за вынесенное решение. Уже сегодня он может выйти на свободу.

66-летний Юрий Глазычев — экс-лидер «Единой России» в Новосибирской области, а также бывший совладелец новосибирских ЦУМа и ГУМа. Он отбывает срок за мошенничество с кредитом банка «Уралсиб» на 1 млрд руб. В декабре 2016 года Заельцовский райсуд Новосибирска назначил ему пять лет лишения свободы в колонии общего режима. В 2018 году за хорошее поведение Юрий Глазычева перевели в колонию-поселение — исправительное учреждение с существенно более мягкими условиями содержания.

Отбыв половину назначенного ему судом срока, предприниматель направил в Калининский райсуд Новосибирска прошение об УДО. Судья Татьяна Черных посчитала, что Юрий Глазычев не нуждается в полном отбывании срока, и удовлетворила его ходатайство. Прокуратура подала апелляционную жалобу на несправедливое, по ее мнению, судебное решение.

О том, как Юрий Глазычев добился УДО, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Бизнесмен выстриг себе свободу»

Константин Воронов