Деньги отдельно, планы отдельно

Госкорпорации, в июле подписавшие соглашения о развитии семи сквозных технологий, представили «дорожные карты» по их развитию: по итогам первого обсуждения было утверждено пять карт, две — отправлены на доработку. При этом, по словам вице-премьера Максима Акимова, госкомпании не должны стремиться к технологической монополии, скупая все перспективные стартапы, бюджетная же поддержка в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» будет распределяться не напрямую, а через институты развития.

Госкомпании, подписавшие соглашения о развитии отдельных сквозных технологий, не должны скупать на рынке «все, что шевелится», основная задача — создание экосистем, в которых могут выживать частные инициативы, заявил вице-премьер Максим Акимов на форуме «Глобальное технологическое лидерство» в Сочи. «Мы будем следить за тем, чтобы роль лидера была сосредоточена на создании диверсифицированной и ориентированной на поддержку разнообразия экосистемы, а не на монополизацию технологической повестки»,— пояснил чиновник, добавив, что сосредоточить такие компетенции внутри правительства было бы сложнее. Также вице-премьер сообщил, что в рамках пятого антимонопольного пакета рассматривается вопрос ограничения крупных компаний в возможности поглощать технологические стартапы.

Всего на развитие так называемых сквозных технологий до 2024 года предполагается выделить 258 млрд руб. Форм поддержки, по словам Максима Акимова, будет три: участие в капитале, субсидирование процентных ставок и гранты. В сеть институтов поддержки войдут Фонд содействия инновациям, РВК, VEB Ventures, «Роснано», Российский фонд развития информационных технологий, РФПИ и «Сколково». Также одна мера поддержки — прямое субсидирование — будет закреплена за Минкомсвязью.

На форуме обсудили и «дорожные карты» развития конкретных технологий, подготовленные госкомпаниями. Напомним, в июле Сбербанк стал ответственным за искусственный интеллект, «Ростех» — за квантовые сенсоры, блокчейн и интернет вещей, «Ростелеком» и «Ростех» — за беспроводные технологии связи (5G), «Росатом» — за квантовые вычисления, а РЖД — за квантовые коммуникации. По итогам стресс-тестов семи карт две из них — по квантовым сенсорам и блокчейну — были отправлены на «глубокую проработку».

В корпорациях указывают, что они не будут получать средства напрямую из бюджета, но смогут влиять на выделение поддержки институтами развития. В Сбербанке отметили, что финансирование пойдет на создание инфраструктуры, в частности, облачного сервиса, банк и сам вложит в нее сопоставимые средства (пока именно Сбербанк активнее всех покупает стартапы на достаточно зрелых стадиях). В «Ростехе» заявили: «Нам лишь дали разработать "дорожную карту" за свой счет, а средства пойдут через институты развития». Что касается конкуренции, то в области квантовых сенсоров, по мнению директора по особым поручениям Василия Бровко, пока не так много стартапов, а в сетях пятого поколения слишком высокий для них порог вложений. Российские операторы связи, по его словам, должны стать трамплином для появления производителей телеком-оборудования. В РЖД пояснили, что занимаются квантовыми коммуникациями из-за важности вопроса безопасности при передаче данных. В «Ростелекоме» заявили, что главной задачей при реализации карты видят выполнение функции квалифицированного заказчика для оборудования под сети пятого поколения, в котором должны использоваться российские технологии, а также появление ИТ-сервисов для таких сетей (что требует, в частности, решения вопроса с частотами). При этом глава МТС Алексей Корня заметил, что «кто формирует техническое задание, тот и получает затем преференциальные возможности», поэтому важно привлечение всех участников рынка для сохранения конкурентной среды. Риском же он считает вероятность того, что к моменту готовности оборудования для 5G в мире передовой технологией может стать уже 6G.

Впрочем, даже реализация карт госкорпорациями не дает гарантии появления технологических компаний глобального уровня. По словам главы ФРИИ Кирилла Варламова, остается вопрос, что корпорации будут делать с теми прорывными технологиями, которые будут разработаны. «Если использовать в своих целях, то ни о каком глобальном технологическом лидерстве говорить не приходится»,— предупредил он, отметив, что корпорации тем не менее формируют спрос на проекты, которые ранее были поддержаны институтами развития. «Если Сбербанк берется за искусственный интеллект, то хотелось бы, чтобы он поставлял эти технологии на все рынки»,— добавляет господин Варламов. Глава Фонда содействия инновациям Сергей Поляков, в свою очередь, заметил, что 90% предпринимателей не создают бизнес, чтобы продать, а хотят расти, хотя иногда «неравный брак» с корпорациями неизбежен, если нужен доступ к их заказам.

Татьяна Едовина, Сочи