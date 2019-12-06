Стартапы не дотянули до мирового рынка

Новые венчурные фонды, а также госкорпорации, отвечающие за развитие отдельных сквозных цифровых технологий, рискуют столкнуться с дефицитом качественных проектов. Для достижения же РФ технологического лидерства недостаточно их поддержки, требуются институциональные изменения, заявили участники форума «Глобальное технологическое лидерство» в Сочи, организованного РВК. Участники рынка отмечают, что государственное и корпоративное финансирование посевной стадии инновационных проектов следует продолжать, но ориентировать их нужно на внешний рынок.

Несмотря на поддержку, российские инноваторы по-прежнему испытывают трудности с выходом на глобальный рынок, констатировали участники форума «Глобальное технологическое лидерство» в Сочи. Так, глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович заявил, что нынешняя модель поддержки, «ориентация на наши монополии — это абсолютно тупиковый путь». «Технологическое лидерство — это не про самую красивую песочницу, а про мировой рынок»,— пояснил он, отметив, что пока ориентации стартапов на него добиться не удается.

Спецпредставитель президента по цифровому развитию Дмитрий Песков же уверен, что по приоритетным сквозным технологиям Россия может войти в пятерку мировых лидеров, конкурируя с Японией, Южной Кореей и Израилем, хотя пока в большинстве рейтингов занимает места в четвертом-пятом десятке. Когда запускалась Национальная технологическая инициатива (НТИ), это было «совершенно маргинальной историей», напомнил господин Песков, «но с тех пор многое поменялось, теперь госкорпорации конкурируют за стартапы».

О необходимости выведения компаний на глобальный рынок при сохранении их в стране на форуме говорил и глава РВК Александр Повалко. Всего в рамках НТИ, запущенной в 2015 году, поддержку общим объемом 8,4 млрд руб. получил 51 проект. «Однако для лидерства компаний необходимо изменение институтов»,— настаивает Дмитрий Песков. Проблема — в отсутствии новых стартапов, которые были бы готовы к господдержке, «у нас их дичайший дефицит», заявил он. Нет и системы поддержки экспорта технологических компаний, сами они отмечают бесполезность торгпредств, механизмы же Российского экспортного центра (РЭЦ) не сфокусированы на технологических и сервисных решениях. Отметим, что опубликованный вчера указ президента об отмене лицензий для экспорта 39 товарных позиций в страны ЕАЭС и БРИКС, по оценке главы РЭЦ Андрея Слепнева, должен упростить экспорт высокотехнологичной продукции, но речи о технологиях в документе не идет.

Глава компании Infowatch Наталья Касперская отметила, что для экспорта технологий российские компании часто нуждаются в усилении маркетинга, сейчас они концентрируются на развитии технологии, а не продажах. Директор по развитию «Комплекспрома» Олег Фомичев же заявил, что основа инновационной политики — система стимулов для бизнеса — «по-прежнему не летает». Ориентация же государства на прорывные технологии работает, но здесь господин Фомичев практически согласился с господином Песковым: под них тяжело набирать необходимую массу проектов и бизнесов, приходится работать почти в ручном режиме. Выход на мировой рынок «упирается в деловой климат, стоимость денег», добавил господин Фомичев.

О том, что венчурные фонды создаются все активнее как государством, так и корпорациями, но могут столкнуться с нехваткой качественных проектов, заявили и участники совета венчурного рынка, прошедшего в рамках форума. Они отметили, что это потенциально осложняет выход фондов из инвестиций. В то же время по-прежнему не хватает денег на посевной стадии (но такие проекты являются самыми рискованными) и качественных управленцев венчурными фондами. У компаний же всегда есть соблазн уйти на более развитые рынки, где легче найти финансирование: на фоне низких ставок избыток капитала привел к дополнительному притоку средств в венчурные фонды, что ведет к завышению оценочной стоимости проектов.

Татьяна Едовина, Сочи