Ставропольский губернатор пообещал сделать 31 декабря выходным

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что 31 декабря будет объявлено в регионе выходным. Он привел данные голосования на тему, нужен ли выходной 31 декабря и перенос рабочего дня на субботу, 28 декабря. Господин Владимиров сообщил, что подавляющее большинство было «за», а мнение выразили тысячи людей.

«Значит, решено: давайте поработаем в субботу 28-го, чтобы провести предновогодний день со своими семьями»,— написал губернатор в Instagram. «Поддерживаете такое решение?» — спросил он.

Централизованно сделать 31 декабря нерабочим днем в этом году уже невозможно, потому что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, объяснил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. По его словам, сейчас это может сделать каждый работодатель самостоятельно.

Депутаты и сенатор от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о выходном 31 декабря. В «Единой России» инициативу законодательно закрепить выходной 31 декабря назвали избыточной. Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что готова поддержать законопроект, поступивший в Госдуму, но без увеличения общего количества нерабочих дней в году.