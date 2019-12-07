Чем дальше в лес, тем больше пармезанов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров побывал в Риме, где принял участие в конференции по проблемам Средиземноморья, а также провел переговоры с премьером и главой МИД Италии. Его новый итальянский коллега 33-летний Луиджи Ди Майо — новичок во внешней политике, а потому в ходе совместной пресс-конференции предпочел говорить о том, в чем хорошо разбирается,— о пармезане. Глава МИД Италии попросил гостя снять запрет на ввоз в Россию этого стратегически важного для его страны продукта. Сергей Лавров же говорил о том, о чем он в Риме говорит традиционно,— об изъянах внешней политики западных стран. Обоих слушали корреспонденты “Ъ” Елена Черненко и Елена Пушкарская.

Будучи в Риме, Сергей Лавров провел переговоры с главой итальянского правительства Джузеппе Конте, а также со своим новым коллегой, лидером популистского движения «Пять звезд» Луиджи Ди Майо. Последнему 33 года, и во внешней политике он себя чувствует еще не очень уверенно. По крайней мере в ходе совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым Луиджи Ди Майо заметно нервничал.

Итальянский МИД Луиджи Ди Майо возглавляет меньше полугода. Он сам выбрал этот пост, когда в результате августовского правительственного кризиса из Кабинета министров вышла правопопулистская «Лига» Маттео Сальвини. В прежнем правительстве господин Ди Майо совмещал должности министра экономического развития и министра труда. Правительственная рокировка дорого стоила как всему пятизвездочному движению, продолжающему терять голоса (его рейтинг — 17%, тогда как в марте 2018 года было 34%), так и репутации его лидера. В результате Луиджи Ди Майо вынужден постоянно переключаться с внешних дел на внутренние, за что его критикуют оппозиция и пресса.

Между тем на пятничной пресс-конференции речь шла все-таки о внешнеполитических и внешнеэкономических отношениях. А они, как заверил “Ъ” посол РФ в Италии Сергей Разов, остаются на неизменно высоком уровне: «Независимо от того, какая правительственная коалиция находится у власти и как зовут премьер-министра, в Италии существует общественный консенсус и понимание того, что с Россией надо иметь хорошие отношения.

Правительства приходят и уходят, а добрые традиции сотрудничества остаются».

Эту мысль подтвердили на пресс-конференции оба министра, отметив: двусторонние отношения развиваются в самых разных сферах, включая экономику.

Луиджи Ди Майо, в частности, сообщил, что в июле 2020 года посетит Екатеринбург, где пройдет промышленная выставка «Иннопром», страной-партнером которой станет Италия. При этом в ходе вступительного слова на пресс-конференции Луиджи Ди Майо сделал особый акцент на теме российских продуктовых контрсанкций. Обращаясь к своему российскому коллеге, он несколько раз высказался за облегчение продовольственного эмбарго со стороны Москвы и, в частности, призвал Москву исключить из списка подсанкционных продуктов итальянский пармезан. Из выступления итальянского министра следовало, что пармезан никак не подпадает под критерии продуктов, которые нельзя ввозить в Россию, а потому его импорту должен быть дан зеленый свет. «Этот продукт made in Italy, который всем хорошо знаком и обладает замечательным качеством»,— сказал Луиджи Ди Майо с улыбкой. На лице Сергея Лаврова в этот момент не дрогнул ни один мускул, и в своем ответном слове он на просьбу итальянца не откликнулся.

“Ъ” спросил Луиджи Ди Майо о позиции Италии по предложению России о введении моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности.

Пока единственная страна, согласившаяся хотя бы обсудить инициативу Москвы,— это Франция. Между тем в Италии в середине 1980-х годов — до подписания СССР и США Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — проходили одни из самых массовых антивоенных и антиядерных протестов. Однако на вопрос, почему сейчас Италия так пассивна, Луиджи Ди Майо ответил очень расплывчато. «Мы очень внимательно относимся к этой теме и всем инициативам, которые способствуют снижению эскалации и разоружению. Решения по всем инициативам будут приниматься на базе диалога между сторонами, и Россия — важнейший партнер в этом вопросе»,— сказал итальянский министр. Означает ли это, что Рим тоже готов обсуждать мораторий, так и не прояснилось.

Между тем Сергей Лавров, комментируя вопрос “Ъ”, заверил: даже несмотря на отсутствие отклика в Европе на предложение руководства РФ о моратории, Россия не станет первой развертывать на своей территории ранее запрещенные ракеты. «Если (западными странами.— “Ъ”) будут приниматься практические шаги по созданию и развертыванию (ракет.— “Ъ”), мы будем отвечать зеркально, но мы не будем первыми»,— сказал он.

Пресс-конференцией рабочая программа Сергея Лаврова не завершилась — он выступил еще и на международной конференции «Средиземноморье: римский диалог» (MED). Хотя Россия не входит в число стран Средиземноморского бассейна, господин Лавров — постоянный участник MED. И, как сказал “Ъ” посол Разов, выступления российского министра всегда воспринимаются с большим интересом: «и потому, что докладчик чрезвычайно интересный, и потому, что Россия играет ключевую роль в решении многих региональных проблем».

Конференция проходит в Риме уже в пятый раз. В этом году в ней участвуют около 1 тыс. человек из более чем 50 стран, в том числе более 40 глав государств, министров и руководителей международных организаций. Основными темами MED-2019 стали кризисные ситуации в Средиземноморье с упором на Ливию и Сирию, вопросы управления миграционными потоками, характерные для многих стран региона проблемы переходного периода, терроризм и будущее «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация), влияние инноваций и новых технологий на развитие государств. Отдельные дискуссии были посвящены Турции, Египту, Израилю, Палестине, Ливии и ряду других стран.

Выступая на конференции, Сергей Лавров, в частности, назвал «слухами» утверждение, будто в Ливии присутствуют российские наемники. Ранее о том, что в этой бывшей итальянской колонии на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) сражаются российские частные военные компании, заявил помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер. По словам же Сергея Лаврова, это США везде вмешиваются, пытаясь при этом очернить Россию.

В целом Соединенным Штатам уже по традиции на этом форуме досталась от российского министра львиная доля критики. Он негативно высказался об американской политике и в Ливии, и в Сирии, и в Иране, и в других странах. Сергей Лавров в целом назвал западных партнеров «ненадежными» и сообщил, что в России давно перестали пытаться искать логику в их действиях.

Впрочем, был в выступлении российского министра и позитив. В Москве, как следовало из его выступления, рассчитывают на то, что намеченный на 9 декабря «нормандский» саммит по Украине в Париже позволит достичь дополнительных договоренностей, способствующих урегулированию конфликта в Донбассе. Можно сказать, что глава МИД РФ даже похвалил президента Украины Владимира Зеленского, отметив: тот проявил волю к тому, чтобы добиваться мира в Донбассе, несмотря на препоны радикалов и ультранационалистов.

Между тем эти слова услышали и восприняли не все участники MED. До главы МИД РФ иностранные высокопоставленные спикеры выступали на английском языке, однако он предпочел русский. И это лишило как минимум одну треть слушателей возможности понять, о чем говорит глава российской делегации: у многих просто не было оборудования для перевода. Некоторые участники конференции, осознав, что ничего не понимают, даже предпочли покинуть сессию.

Елена Черненко, Елена Пушкарская, Рим