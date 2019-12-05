Предложение опережает спрос на недвижимость

Цены на квартиры в Москве бьют рекорды. По итогам четвертого квартала стоимость недвижимости на вторичном рынке выросла больше чем на 4%, до 200 тыс. руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитиков ЦИАН. По их данным, удорожание «вторички» стало следствием роста цен на новостройки. И все это происходит на фоне падения спроса на квартиры. Что еще повлияло на рост цен? И как они будут меняться в ближайшее время? Разбирался Владислав Викторов.

Аналитики называют сразу несколько факторов, которые повлияли на стоимость квартир на вторичном рынке. В ЦИАН главным считают то, что до недавнего времени продавцы занимали выжидательную позицию. Они пытались понять, как будут вести себя застройщики в связи с переходом на эскроу-счета. Ранее сами девелоперы много раз говорили, что отказ от договоров долевого участия приведет к существенному росту цен на новостройки. Когда стало окончательно понятно на сколько, собственники квартир перешли в наступление и повысили цены. Впрочем, это не единственный фактор роста, говорит руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов: «Не было каких-то колебаний курса рубля, не было осложнений с точки зрения возможных санкций. Последние полгода еще и сказались несколько локальных историй, например, в ближнем поясе Московской области повышали цены в районах, где недавно открылось метро. В некоторых локациях рост цен превысил и 15-20%».

Цены на недвижимость в России росли на протяжении всего года. Правда, происходило это достаточно плавно. По данным аналитиков, в зависимости от региона цифры менялись в среднем на 10-20%. А в июне динамика замедлилась. Вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев объясняет, что любой рост цен связан с повышением спроса на квартиры. И в этом году у россиян было больше возможностей приобрести недвижимость. А что касается нынешних показателей, то господина Апрелева они не удивляют, ведь конец осени — традиционно лучшее время для покупки квартир: «Весь рост, который произошел до ноября- декабря, был связан со снижением ставки по ипотеке. Декабрь всегда является наиболее востребованным месяцем, поэтому будет более высокая активность и, соответственно, более высокая ликвидность. Но в январе, до середины февраля обычно рынок замирает».

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Впрочем, последние два месяцев участники рынка наблюдают снижение спроса на недвижимость, хотя и незначительное. По данным Росреестра, с января по октябрь зафиксировано на три с небольшим процента меньше сделок, чем годом ранее. Да и в целом в последнее время существенно увеличился срок, за который можно продать квартиру — в среднем это полгода, а в случае с элитной недвижимость — полтора года. По мнению президента информационно-аналитического агентства RWAY Александра Крапина, рост стоимости «вторички», о котором говорят аналитики, не связан с реальной ценой недвижимости. Ведь цифры, указанные в объявлениях, к моменту, когда будет подписан договор, могут существенно измениться.

«Растут цены предложения, а не цены реальных сделок.

Сейчас высокий процент скидок при реальной сделке. Данных по фактической стоимости квартир никто не предоставляет. Значительное большинство участников сделок минимизировало свои налоговые отчисления и, соответственно, занижало в договорах свои сделки. Когда не будет продаж, цены будут опускаться»,— пояснил Крапин.

В целом аналитики говорят, что в следующем году резких колебаний на рынке не будет. Многое будет зависеть и от того, смогут ли россияне в 2020-м брать ипотеку на более выгодных условиях. Если ничего не изменится, то сильнее всего будут дорожать квартиры в районах, где появляется новая транспортная инфраструктура.

Помимо Москвы, растут цены на недвижимость еще и в Санкт-Петербурге. Там стоимость «вторички» достигла рекордных показателей. Сейчас квадратный метр в городе обойдется более чем в 125 тыс. руб.