Предложение опережает спрос на недвижимость

Цены на квартиры в Москве бьют рекорды. По итогам четвертого квартала стоимость недвижимости на вторичном рынке выросла больше чем на 4%, до 200 тыс. руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитиков ЦИАН. По их данным, удорожание «вторички» стало следствием роста цен на новостройки. И все это происходит на фоне падения спроса на квартиры. Что еще повлияло на рост цен? И как они будут меняться в ближайшее время? Разбирался Владислав Викторов.
Аналитики называют сразу несколько факторов, которые повлияли на стоимость квартир на вторичном рынке. В ЦИАН главным считают то, что до недавнего времени продавцы занимали выжидательную позицию. Они пытались понять, как будут вести себя застройщики в связи с переходом на эскроу-счета. Ранее сами девелоперы много раз говорили, что отказ от договоров долевого участия приведет к существенному росту цен на новостройки. Когда стало окончательно понятно на сколько, собственники квартир перешли в наступление и повысили цены. Впрочем, это не единственный фактор роста, говорит руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов: «Не было каких-то колебаний курса рубля, не было осложнений с точки зрения возможных санкций. Последние полгода еще и сказались несколько локальных историй, например, в ближнем поясе Московской области повышали цены в районах, где недавно открылось метро. В некоторых локациях рост цен превысил и 15-20%».
Цены на недвижимость в России росли на протяжении всего года. Правда, происходило это достаточно плавно. По данным аналитиков, в зависимости от региона цифры менялись в среднем на 10-20%. А в июне динамика замедлилась. Вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев объясняет, что любой рост цен связан с повышением спроса на квартиры. И в этом году у россиян было больше возможностей приобрести недвижимость. А что касается нынешних показателей, то господина Апрелева они не удивляют, ведь конец осени — традиционно лучшее время для покупки квартир: «Весь рост, который произошел до ноября- декабря, был связан со снижением ставки по ипотеке. Декабрь всегда является наиболее востребованным месяцем, поэтому будет более высокая активность и, соответственно, более высокая ликвидность. Но в январе, до середины февраля обычно рынок замирает».
Впрочем, последние два месяцев участники рынка наблюдают снижение спроса на недвижимость, хотя и незначительное. По данным Росреестра, с января по октябрь зафиксировано на три с небольшим процента меньше сделок, чем годом ранее. Да и в целом в последнее время существенно увеличился срок, за который можно продать квартиру — в среднем это полгода, а в случае с элитной недвижимость — полтора года. По мнению президента информационно-аналитического агентства RWAY Александра Крапина, рост стоимости «вторички», о котором говорят аналитики, не связан с реальной ценой недвижимости. Ведь цифры, указанные в объявлениях, к моменту, когда будет подписан договор, могут существенно измениться.
Сейчас высокий процент скидок при реальной сделке. Данных по фактической стоимости квартир никто не предоставляет. Значительное большинство участников сделок минимизировало свои налоговые отчисления и, соответственно, занижало в договорах свои сделки. Когда не будет продаж, цены будут опускаться»,— пояснил Крапин.
В целом аналитики говорят, что в следующем году резких колебаний на рынке не будет. Многое будет зависеть и от того, смогут ли россияне в 2020-м брать ипотеку на более выгодных условиях. Если ничего не изменится, то сильнее всего будут дорожать квартиры в районах, где появляется новая транспортная инфраструктура.
Помимо Москвы, растут цены на недвижимость еще и в Санкт-Петербурге. Там стоимость «вторички» достигла рекордных показателей. Сейчас квадратный метр в городе обойдется более чем в 125 тыс. руб.
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