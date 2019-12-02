Вторичная недвижимость осталась без «движения»

Стоимость жилья на вторичном рынке в столице практически стоит на месте, а в некоторых районах даже снижается. Согласно расчетам аналитиков «Avito Недвижимость», в среднем квадратный метр «вторички» стоит 222 тыс. руб. — это на 0,3% ниже значения октября. По данным ЦИАН, за минувший месяц вторичное жилье в России подорожало менее чем на 1%, а с начала года цены выросли лишь на 6%.

Основной причиной многие эксперты называют большой выбор новостроек, которые оттягивают на себя спрос. Согласна с подобными выводами и управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт: «Начиная с лета покупатель начал терять интерес к вторичному рынку, особенно на премиальном сегменте, — это дома, построенные 10-20 лет назад. Люди за эти деньги хотят купить более современное, эффективное и модное жилье. Особенно просел сегмент бизнес-класса, я уже не говорю о люксе.

Понижение цен на вторичном сегменте мы увидим в ближайшее время».

Нынешняя экономическая ситуация не оставляет надежды на изменение ситуации на рынке недвижимости в ближайшем будущем, посетовала управляющий партнер компании «Юргенева Риэлти» Елена Юргенева: «Нет никаких предпосылок для роста цен: реальные доходы населения снижаются или остаются на прежнем уровне — у разных групп по-разному. Чтобы на рынке недвижимости наблюдался устойчивый рост, должен увеличиться платежеспособный спрос, доходы населения и количество потенциальных покупателей, чего сейчас не происходит. Я думаю, что тенденция сохранится и в 2020 году».

Вопреки ожиданиям экспертов на состояние рынка недвижимости не повлияли даже беспрецедентно низкие для России ставки по ипотеке, констатировал директор головного офиса компании «БЕСТ-Недвижимость» Шамиль Кочекаев: «Локомотивом рынка недвижимости, что первичного, что вторичного, были ставки по ипотеке, которые неуклонно снижаются. Тем не менее сильно это не изменило ситуацию: всплеска не произошло. Это говорит о том, что покупательская способность населения в удручающей регрессии неуклонно падает».

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Впрочем, стагнация рынка вторичной недвижимости наблюдается пока не во всех регионах. Тенденция к росту цен сохраняется, в частности, в Екатеринбурге, Самаре и Казани. По словам экспертов, спрос смещается на вторичный рынок из-за недавнего значительного подорожания квартир в новостройках.

Петр Пархоменко