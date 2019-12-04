Кремль назвал беспочвенными предположения о связи России с убийством в Берлине

Сообщения СМИ о возможной причастности России к убийству в Берлине гражданина Грузии не навредят встрече президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель 9 декабря в Париже, сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Москва считает подозрения в свой адрес беспочвенными.

«Каких-то серьезных подозрений нет и быть не может. Какое отношение к российским властям? Абсолютно беспочвенные предположения. Тема как-то экзальтируется германскими СМИ, но это не значит, что дела обстоят именно так»,— ответил господин Песков журналистам.

Напомним, в Берлине 23 августа застрелили гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. По подозрению в убийстве задержан россиянин. Газета The Wall Street Journal (WSJ) вчера, 3 декабря, рассказала о расследовании дела в Германии. По данным издания, прокуратура склоняется к тому, что к убийству может быть причастна Россия. По подозрению в убийстве арестован россиянин. В докладе Bеllingcat, The Insider, центра «Досье» и Der Spiegel утверждается, что российские власти могли помочь в создании ложной личности предполагаемого преступника.

Подробнее об убийстве читайте в материале “Ъ” «В Берлинском парке разобрались по-кавказски».