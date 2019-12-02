Перри ушел с должности министра энергетики США

Министр энергетики США Рик Перри 1 декабря ушел с должности. Этот пост займет его заместитель Дэн Бруйетт.

«Я прощаюсь с Министерством энергетики. Было честью служить в администрации президента Дональда Трампа. Спасибо моей жене, моим детям и американскому народу, что предоставили мне возможность служить»,— написал господин Перри в Twitter.

Today I bid farewell to the Department of @ENERGY. It has been the honor and privilege of a lifetime to serve in the @realDonaldTrump Administration as your Secretary. Thank you to my wife, my children, and to the American people for allowing me to serve. Signing off. – RP pic.twitter.com/AlxYNLsqrf — Rick Perry (@SecretaryPerry) December 2, 2019

Президент Дональд Трамп сообщил об отставке министра энергетики в октябре на заседании кабинета министров. Глава государства говорил, что господин Перри проделал «фантастическую работу в энергетической сфере». О планах по его увольнению сообщалось с апреля 2019 года. Он возглавил ведомство в марте 2017-го.

Рик Перри — в числе фигурантов дела об импичменте. Посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд называл министра энергетики одним из «трех амиго» — проводников Дональда Трампа во внешней политике. Рик Перри отказался давать показания в Конгрессе.

О том, как проходит процедура импичмента,— в материале “Ъ” «Нет, ребята-демократы, только Трамп».