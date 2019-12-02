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Перри ушел с должности министра энергетики США

Министр энергетики США Рик Перри 1 декабря ушел с должности. Этот пост займет его заместитель Дэн Бруйетт.

«Я прощаюсь с Министерством энергетики. Было честью служить в администрации президента Дональда Трампа. Спасибо моей жене, моим детям и американскому народу, что предоставили мне возможность служить»,— написал господин Перри в Twitter.

Президент Дональд Трамп сообщил об отставке министра энергетики в октябре на заседании кабинета министров. Глава государства говорил, что господин Перри проделал «фантастическую работу в энергетической сфере». О планах по его увольнению сообщалось с апреля 2019 года. Он возглавил ведомство в марте 2017-го.

Рик Перри — в числе фигурантов дела об импичменте. Посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд называл министра энергетики одним из «трех амиго» — проводников Дональда Трампа во внешней политике. Рик Перри отказался давать показания в Конгрессе.

О том, как проходит процедура импичмента,— в материале “Ъ” «Нет, ребята-демократы, только Трамп».

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