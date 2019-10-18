Трамп выдвинул Бруйетта на место главы Минэнерго США

Президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает Дэна Бруйетта на пост министра энергетики. Сейчас господин Бруйетт занимает должность заместителя главы этого ведомства.

«Я рад выдвинуть заместителя министра Дэна Бруйетта на должность министра энергетики. Опыт Дэна в этой сфере не имеет равных. Настоящий профессионал, я не сомневаюсь, что Дэн проделает большую работу!»,— написал господин Трамп в Twitter. Он поблагодарил действующего министра энергетики Рика Перри за «выдающуюся работу, которую он сделал».

Ранее господин Трамп заявил, что министр энергетики Рик Перри останется на своем посту до конца 2019 года. До этого отставку господина Перри анонсировали СМИ. Его отставка ожидается на фоне инициированной в США процедуры импичмента американского лидера. Поводом для этого послужил июльский телефонный разговор господина Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы господин Трамп попросил своего украинского коллегу начать расследование деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Подробнее о развитии ситуации в стране — в материале “Ъ” «Ветви власти США отрешительно настроены».