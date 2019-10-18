Трамп подтвердил скорую отставку главы Минэнерго США

Президент США Дональд Трамп заявил, что министр энергетики Рик Перри останется на своем посту до конца 2019 года, передает AP. Ранее отставку министра анонсировали американские СМИ, причина его ухода не называется.

«Рик проделал фантастическую работу в энергетической сфере, но пришло время, три года — это много»,— заявил господин Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Техасе (цитата по AFP). Президент США добавил, что уже выбрал кандидатуру на пост главы Минэнерго, но называть имя преемника не стал.

Рик Перри возглавил министерство в марте 2017 года. Источники Politico сообщали, что Минэнерго как минимум на некоторое время возглавит его заместитель Дэн Бруйетт.

Грядущая отставка министра ожидается на фоне инициированной в США процедуре импичмента Дональда Трампа. Поводом для этого послужил его июльский телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы господин Трамп попросил своего украинского коллегу начать расследование деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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