Роспотребнадзор подхватил гепатит С

В распоряжении “Ъ” оказался акт Роспотребнадзора о завершении расследования массового инфицирования детей—пациентов Амурской областной детской клинической больницы (АОДКБ) вирусным гепатитом С (ВГС). Окончательное число пострадавших в гематологическом отделении с 2000 по 2019 год оценивается в 169 человек, а число лиц, с которыми они контактировали только в АОДКБ, превышает 3,6 тыс. человек. В АОДКБ представили список возражений, требуя признать акт Роспотребнадзора незаконным, а расследование — недействительным. “Ъ” ознакомился с обоими документами.

Согласно акту эпидемиологического расследования очага инфекционной болезни, который подписала главный санитарный врач по Амурской области Ольга Курганова, «установлена связь между оказанием медпомощи в АОДКБ и инфицированием ВГС 169 пациентов». С 2010 по 2018 год у детей, госпитализированных в АОДКБ, ежемесячно выявлялись положительные маркеры ВГС: «У всех пострадавших… ориентировочные сроки заражения совпадали со сроками госпитализации. В отделении был сформирован хронический очаг ВГС с ежегодным вовлечением в процесс детей, находившихся на лечении». Указан в акте и наиболее вероятный источник заболевания как минимум у 69 детей с одним и тем же генотипом вируса: носителем инфекции был ребенок 1995 года рождения, проходивший лечение в этом отделении 15 раз с 13 декабря 1996 года по 18 июля 2013 года. Анализ на гепатит С у него был взят через три года после первой госпитализации «на фоне уже имеющихся структурных изменений печени».

Первые случаи заражения в гематологическом отделении были зафиксированы в 2000 и 2005 годах. В акте говорится, что в медучреждении был нарушен «порядок выявления заболеваний»: «Лабораторное обследование проводилось не ежемесячно, а один раз в три месяца».

Нарушались требования по предупреждению инфицированием: персонал перед манипуляциями с катетером не обрабатывал руки, не надевал стерильные перчатки, «использовались нестерильные, ранее использованные заглушки от катетеров». Кроме того, в ходе анализа за 2018 год установлено, что гематологическое отделение было недостаточно обеспечено антисептическими средствами и расходными материалами. Отмечается, что устройство и оснащение помещений отделения «не в полной мере соответствовали приказу Минздрава России» о порядке оказания медпомощи по профилю «гематология». Были также нарушены требования к «мероприятиям в отношении лиц, бывших в контакте с заболевшими ВГС»: «В выписках пациентов… отсутствуют записи о наличии контакта с больными, в связи с чем за указанными детьми не было установлено медицинское наблюдение». Кроме того, в АОДКБ отсутствовала «регистрация ВГС, связанного с оказанием медпомощи, в журналах учета инфекционных заболеваний», в Роспотребнадзор «не передавались экстренные извещения о данных случаях».

Специалисты санитарной службы исключили версии об инфицировании от персонала больницы, от родственников при бытовых контактах или при переливании крови. Причиной называется парентеральное (инъекционное) медицинское вмешательство. Отмечается, что основной период заражения имел место в 2000–2018 годах, когда были инфицированы 164 пациента. Общее число лиц, с которыми они контактировали в АОДКБ, исчисляется более чем 3,6 тыс. Четверть детей среди контактных лиц не были обследованы (69 человек умерли, около 750 сменили место жительства, родители 83 детей от обследования отказались). Всего же число контактных лиц составляет 4899 человек, включая пациентов, медперсонал, доноров и семейные контакты.

Акт Роспотребнадзора был представлен суду. Напомним, в Благовещенском городском суде рассматриваются иски родителей 27 инфицированных детей. Юристы АОДКБ предоставили список своих возражений. Документ датирован 25 ноября 2019 года, в нем отмечается, что в больнице «с выводами, изложенными в акте, не согласны»: «В действиях должностных лиц имеются нарушения законодательства». В частности, в документе говорится, что Роспотребнадзор нарушил порядок проведения расследования: не предоставлено постановление об установлении чрезвычайной ситуации (ЧС), о создании комиссии по ЧС, о проведении внеплановой проверки, не предоставлен приказ о проведении расследования. «Предоставлен лишь приказ от 25 декабря 2018 года о проведении дополнительного расследования,— отмечают юристы больницы.— Не указаны сроки его проведения. Указаны не все должностные лица, подписавшие акт». Эпидемиологическое расследование «проведено с грубейшими ошибками законодательства, что может являться основаниями для признания акта незаконным, а эпидемиологического расследования — недействительным».

К двум из восьми сотрудников Роспотребнадзора, подписавших акт, есть особые претензии — в частности, к их стажу. Юристы АОДКБ отмечают, что эти сотрудники не имеют высшего образования по специальности «медико-профилактическое дело» и «не вправе проводить расследование». Есть претензии и к оценке количества пострадавших: АОДКБ предлагает исключить из списка троих детей, у которых ВГС диагностирован «сразу же при первом поступлении в гематологическое отделение», одного ребенка, случай которого «не может быть связан с госпитализацией», а также восьмерых пациентов, у которых ВГС был выявлен через несколько лет после госпитализации.

Также юристы отмечают, что «в акте представлены недостоверные сведения»: «Не представлена полная информация по пострадавшим детям. Не указано четкое количество по профилю основного заболевания, не указана социальная характеристика пострадавших, не указано точное число койко-дней, проведенных в гематологическом отделении». Отмечается, что в журнале учета инфекционных заболеваний с августа 2012 года по декабрь 2018 года «имеются записи на 90 пациентов с маркерами ВГС»: «В 2016–2018 годах в Центр гигиены и эпидемиологии устно по телефону направлено 29 извещений». В АОДКБ отмечают, что «даже при несвоевременном поступлении экстренных извещений» специалисты Роспотребнадзора «должны были качественно провести эпидемиологические обследования», но в 2012–2017 годах они не выявили нарушений по ведению журнала учета заболеваний, а при проверках в 2012 и 2015 годах у Роспотребнадзора не было замечаний по обеспечению отделения расходными материалами.

Валерия Мишина