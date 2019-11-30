Как немцы закупаются в «черную пятницу» и на что готовы болельщики ради спорта

Черный — самый модный цвет
В конце этой недели во многих странах мира проводятся масштабные распродажи. Не избежала шопинг-марафона и Германия. Согласно опросу онлайн-портала MyDealz, о «черной пятнице» слышали практически все жители страны (97%) и чуть менее чем каждый второй (43,7%) рассчитывает сделать покупки. Как немцы закупаются в этом день — в материале “Ъ”.
Рук не хватает
41% американцев не стесняется держать смартфон во рту, если у них заняты руки. При этом каждый четвертый (23%) никогда не чистил свои гаджеты. Такие выводы были сделаны в ходе исследования компании Vital Vio среди 1,2 тыс. жителей США. Чаще же всего, как признаются респонденты, они при необходимости кладут в рот кредитную карту (54%) и ключи (51%). О других гигиенических привычках американцев — в материале “Ъ”.
Спорт — любви помеха?
42% фанатов крикета из Индии готовы отменить или перенести свой медовый месяц, чтобы попасть на финальные матчи. Это самый высокий показатель среди других 29 стран, принявших участие в глобальном исследовании компании Booking.com. Как выяснилось, на подобные жертвы также готовы пойти баскетбольные болельщики из Китая (41%) и футбольные из Таиланда (32%). Подробнее об этом — в материале “Ъ”.
Из дома, от семьи
Меньше четырех часов с начала праздничных каникул требуется среднестатистическому американцу, чтобы устать от съехавшихся на торжества родственников и захотеть побыть в одиночестве. Такие данные приводит агентство OnePoll по результатам предновогоднего опроса среди 2 тыс. человек. Как американцы проводят каникулы в кругу семьи — в материале “Ъ”.
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