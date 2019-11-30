Американцы испытывают стресс от каникул в кругу семьи

Меньше четырех часов с начала праздничных каникул требуется среднестатистическому американцу, чтобы устать от съехавшихся на торжества родственников и захотеть побыть в одиночестве. Такие данные приводит агентство OnePoll по результатам предновогоднего опроса среди 2 тыс. человек. Несмотря на то что подавляющее большинство (95%) опрошенных признают, что проводить каникулы в расширенном семейном составе — необходимый и важный атрибут праздников, 40% утверждают, что такие сборища — гарантированный источник стресса.

Среди главных проблем тех, кто гостит, называются отсутствие возможности уединиться (для 22%), постоянное раздражение от действий других родственников (20%), ссоры (20%), навязывание своих взглядов (19%), шум (18%). Для тех, кто принимает гостей, головной болью обычно становятся уборка, составление меню и организация мест для ночевки: по статистике, из всей семьи двум людям приходится спать не на кровати. Каждый американец во время новогодних праздников проводит с родственниками в среднем 3,5 дня. Чтобы добраться до места сбора, тем, кто живет в другом месте, требуется в среднем четыре часа. Несмотря на все проблемы, больше половины респондентов (53%) утверждают, что им нравится проводить каникулы с родней, однако 47% мотивируют это экономией и удобством.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».