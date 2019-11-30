Зачем американцы держат смартфоны во рту

41% американцев не стесняется держать смартфон во рту, если у них заняты руки. При этом каждый четвертый (23%) никогда не чистил свои гаджеты. Такие выводы были сделаны в ходе исследования компании Vital Vio о гигиенических привычках среди 1,2 тыс. жителей США. Чаще же всего, как признаются респонденты, они при необходимости кладут в рот кредитную карту (54%) и ключи (51%). А каждый третий (34%) — даже денежные купюры. И это несмотря на то, что все эти вещи ежедневно подвергаются воздействию множества микробов.

Опрос также показал, что подавляющее большинство респондентов (88%) часто берут с собой в ванную комнату смартфоны. И это чаще свойственно женщинам, чем мужчинам: 90% и 85% соответственно. Почти каждый второй американец (46%) идет со смартфоном в туалет.

Что касается других аспектов гигиены, то около 87% респондентов убирают свою кухню и 80% — ванную комнату один раз в неделю. Раз в месяц 18% американцев приводят в порядок спальню и 21% — компьютерный стол. 52% американцев признают, что они чистят различные поверхности дома только в том случае, если на них есть пыль или остатки пищи. 20% никогда не протирают пульт от телевизора, а 19% — выключатели.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».