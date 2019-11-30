На что готовы пойти болельщики ради просмотра матчей

42% фанатов крикета из Индии готовы отменить или перенести свой медовый месяц, чтобы попасть на финальные матчи. Это самый высокий показатель среди других 29 стран, принявших участие в глобальном исследовании компании Booking.com. Всего было опрошено более 22,6 тыс. респондентов. Как выяснилось, на подобные жертвы также готовы пойти баскетбольные болельщики из Китая (41%) и футбольные из Таиланда (32%).

В целом почти каждый пятый (18%) спортивный болельщик признается, что готов даже уволиться, если работа помешает ему поехать на какой-либо финальный матч. Среди индийцев об этом заявляют 41% респондентов. Только в прошлом году 82% респондентов из Индии совершили до пяти поездок на матчи, а шесть из десяти опрошенных говорят, что отправятся на них и в будущем. А 37% готовы больше платить, чтобы попасть на стадион, чем за семейный отдых. При этом самыми легкими на подъем среди индийцев оказались фанаты крикета (86%), футбола (51%) и тенниса (31%).

Почти треть (28%) спортивных болельщиков во всем мире носят талисманы при посещении игры, а 15% разработали определенные суеверные правила, которые они всегда выполняют до или во время игры, чтобы гарантировать победу своей команды. Кроме того, 79% фанатов говорят, что всегда остаются на матче до конца независимо от того, уверены они в победе своей команды или нет.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».