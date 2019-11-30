Как немцы закупаются в «черную пятницу»

В конце этой недели во многих странах мира проводятся масштабные распродажи. Не избежала шопинг-марафона и Германия. Согласно опросу онлайн-портала MyDealz, о «черной пятнице» слышали практически все жители страны (97%) и чуть менее чем каждый второй (43,7%) рассчитывает сделать покупки.

Типичный покупатель товаров в «черную пятницу» в Германии — молодая женщина. Как показало исследование, женщины чаще заявляют о намерении делать покупки в этот день, чем мужчины (47,9% против 39,6%). Более половины молодых респондентов (59% в возрасте от 16 до 24 лет и 60,9% в группе от 25 до 34 лет) хотят поучаствовать в распродажах. Для сравнения, среди людей в возрасте 55–64 лет их поддерживает только треть (36,3%), а в группе 65 лет и старше — лишь четверть (28,6%).

По сравнению с 2017 годом возросли суммы, которые респонденты готовы потратить на покупки. Так, более четверти опрошенных (26,1%) готовы выложить свыше €100. Двумя годами ранее — лишь каждый пятый (21%). Каждый восьмой (11,9%) планирует потратить на распродажах в этом году более €200, а 1,5% респондентов держат наготове более €500. В среднем размер трат по всем группам составит €222. При этом мужчины обычно щедрее женщин, а старшее поколение щедрее молодых. Они реже готовы участвовать в погоне за скидками, но если уж покупают, то тратят больше.

Рассчитывать на прибыль в «черную пятницу» в Германии могут прежде всего онлайн-магазины. 96,1% тех, кто будет участвовать в распродажах в этом году, ищут скидки онлайн. Для сравнения, в классических магазинах — только 58,6%. Самыми большими бенефициарами станут продавцы одежды и аксессуаров, аптечной продукции и косметики, домашней электроники. Так, более 40% респондентов в этом году намерены прицельно искать товары в категории «мода», двумя годами ранее модой интересовались в два раза меньше (21,6%).

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».