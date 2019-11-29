Экс-глава кировского парламента Владимир Быков задержан по уголовному делу о взятке По версии следствия, он получил 7,8 млн рублей от бизнесмена

В отношении бывшего председателя законодательного собрания (ОЗС) Кировской области, экс-главы Кирова Владимира Быкова возбудили уголовное дело о получении 7,8 млн руб. взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в 2014-2016 годах. Его задержали и доставили в региональное следственное управление СК РФ. Следователи проводят обыски, изымают вещи и документы.

По версии ведомства, Владимир Быков, занимая должность главы Кирова, получил деньги через посредника от одного из городских предпринимателей за содействие и покровительство со стороны администрации, думы и АО «АТП». В том числе, за взятку с «АТП» (учреждено администрацией Кирова, оказывает услуги ппассажирского транспорта) заключались договоры на поставку топлива и его оплату вне зависимости от качества товара.

Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, Владимир Быков добровольно покинул пост председателя регионального парламента в октябре на фоне скандала, связанного с расследованием уголовного дела о застройке парка Победы в отношении бизнесмена Леонида Яфаркина. Свидетели дали показания на уже экс-председателя ОЗС, после чего депутаты стали требовать отставки Владимира Быкова. 28 ноября Кировский областной суд вернул на доследование дело Леонида Яфаркина.

Анастасия Еремина