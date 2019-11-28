Кировский облсуд отменил приговор по уголовному делу предпринимателя Леонида Яфаркина

Кировский областной суд направил на доследование в прокуратуру уголовное дело в отношении предпринимателя Леонида Яфаркина о махинациях с земельными участками в парке Победы в связи с процессуальными нарушениями. Ранее бизнесмена приговорили по двум эпизодам к шести годам колонии и 500 тыс. руб. штрафа.

Как сообщает Newsler.ru, по эпизоду с парком Победы областной суд полностью отменил приговор Первомайского райсуда – и в части назначения срока, и в части штрафа. По второму эпизоду, где пострадавшим выступало ООО «Барс», суд снизил срок до одного года и семи месяцев. Итого, с учетом отбытого коммерсантом срока в СИЗО, Леониду Яфаркину останется провести в колонии около месяца.

Добавим, что в рамках расследования дела свидетели дали показания на уже бывшего председателя Кировского законодательного собрания Владимира Быкова. На фоне скандала он добровольно покинул должность.

Как осудили Леонида Яфаркина – в материале “Ъ-Приволжье” «“Всем до свидания”».