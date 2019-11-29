Лекарства примеряют к бюджету

Как заявила вчера глава Минздрава Вероника Скворцова, система лекарственного страхования (возмещения расходов на лекарства за счет средств ОМС) может появиться в РФ через два-три года. Основой для ее введения станет упорядочивание выдачи препаратов льготным категориям граждан с помощью единого регистра льготников. Профицитный федеральный бюджет дает Минздраву возможность для введения лекарственного страхования — по крайней мере в ближайшие годы это может снять бремя лекарственного обеспечения с тех категорий льготников, которые успеют попасть в программу.

РФ может перейти от льготного обеспечения лекарствами к лекарственному страхованию за два-три года. Об этом вчера на Х Всероссийском конгрессе пациентов заявила глава Минздрава Вероника Скворцова. «Потребуются дополнительные ресурсы. У нас есть два-три года, когда все эти необходимые расчеты должны быть проведены»,— сказала министр.

Первым шагом к введению лекарственного страхования, по словам министра, станет упорядочивание нынешней системы выдачи льготных лекарств.

Право на них благодаря федеральным и региональным льготам имеют около 28 млн человек: это ветераны, инвалиды, неработающие пенсионеры, дети в возрасте до трех лет, многодетные матери и пациенты с рядом редких заболеваний. Так, 250 тыс. получают препараты по программе «12 нозологий», 490 тыс.— лекарства от ВИЧ. Впрочем, часть льготников, наоборот, просит выдать им вместо препаратов деньги — ежегодно льготные права на лекарства монетизируются на сумму 120 млрд руб.

Как отметила Вероника Скворцова, законопроект о едином регистре получателей льготных лекарств уже находится в правительстве — он поможет избежать дублирования в обеспечении препаратами.

По оценкам экспертов, в связи с принятием закона могут возникнуть сложности с нехваткой льготных лекарств всем, кому они положены, из-за бюджетных ограничений (подробнее см. “Ъ” от 16 сентября). Пациенты, впрочем, видят в нынешней системе тот же недостаток. Как пояснила глава Всероссийского общества орфанных заболеваний Екатерина Захарова, по оценке самих получателей препаратов, наиболее эффективной из всех существующих программ является «12 нозологий» — она финансируется на федеральном уровне. «В регионах лекарственное обеспечение может работать с перебоями»,— отметила она.

Как сообщила в ходе конференции глава профильного департамента Минздрава Елена Максимкина, в 2020 году ведомство совместно с рядом регионов проведет пилоты по возмещению стоимости препаратов пациентам, перенесшим инсульты и инфаркты (сердечно-сосудистые заболевания — основная причина смертности в РФ). Бюджет выделит на это 10,5 млрд руб. (подробнее см. “Ъ” от 30 сентября). «Мы еще обсуждаем механизм возмещения — возможно, пациентам предложат доплачивать при выборе препарата по торговому наименованию»,— отметила она, подчеркнув, что сейчас эти больные не входят в число льготников. При этом Елена Максимкина добавила, что сейчас Минздрав также обсуждает возможность расширения перечня «12 нозологий» еще на две позиции с 2020 года.

Список пациентов, которые претендуют на госфинансирование лекарств, объемен. Так, еще в 2016 году РФ подписала Глобальную стратегию сектора здравоохранения по вирусному гепатиту ВОЗ, но национальная стратегия, которая могла бы координировать лечение пациентов на уровне регионов, в РФ пока так и не появилась. По оценкам общественной организации «Вместе против гепатита», число больных гепатитом С может составлять 2,5–5 млн человек. Также ранее опасения экспертов вызывало расширение участия государства в обеспечении лекарствами — особенно на фоне срыва торгов по закупке лекарств и введения дополнительных уточнений механизма принудительного лицензирования (подробнее см. “Ъ” от 25 ноября). С другой стороны, пока профицитный бюджет предоставляет Минздраву хорошую возможность для введения лекарственного страхования, и планы завершить процесс за два-три года совпадают с глубиной бюджетного планирования — по крайней мере в ближайшие годы это может снять бремя лекарственного обеспечения с категорий льготников, которые успеют попасть в программу.

Анастасия Мануйлова