Хождение по МАКам

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может частично восстановить утерянные четыре года назад позиции в сертификации российской авиатехники. Об этом президента РФ просит «Ростех», которому нужно сертифицировать перспективную авиатехнику на международном уровне по соглашениям МАК. По данным источников “Ъ”, госкорпорация столкнулась со сложностями в продвижении российских самолетов, вертолетов и двигателей за рубежом по сертификатам Росавиации. Президент свою позицию пока не сформулировал, но в правительстве идею не поддерживают.

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов попросил согласия президента Владимира Путина на сертификацию российской авиатехники за рубежом по международным соглашениям МАК (“Ъ” ознакомился с письмом господина Чемезова в адрес президента).

«В настоящее время складывается благоприятная ситуация для экспорта самолета МС-21 и модернизированного RRJ-Сухой в связи с высокой озабоченностью в мире безопасной эксплуатацией их основного конкурента Boeing 737 MAX»,— говорится в документе. Для развития экспорта российских самолетов, вертолетов и двигателей «Ростех» приступил к работам по международной сертификации перспективной российской авиатехники, ее разработчиков и производств «с использованием международных договоров с международными организациями и иностранными государствами о взаимном признании в области сертификации и летной годности воздушных судов, имеющихся у МАК». Сегодня у МАК действует более 70 соглашений со странами ЕС, Северной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки, отмечает господин Чемезов в письме.

В «Ростехе» “Ъ” подтвердили, что госкорпорация «действительно предлагала пакет инициатив, направленных на развитие экспорта российской авиационной техники». «Однако принятие решений в этой сфере является прерогативой государства»,— добавили в «Ростехе».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал “Ъ”, что позиция президента пока не сформирована, поскольку «решению обязательно должна предшествовать экспертная проработка».

МАК потерял полномочия по сертификации авиатехники в России четыре года назад по итогам скандала и на фоне банкротства авиакомпании «Трансаэро» (ее контролировала семья главы МАК Татьяны Анодиной). Эти функции передали Росавиации. МАК занимался сертификацией с момента распада СССР в 1991 году. Предполагалась, что теперь российские авиавласти создадут альтернативную нормативную базу и новый сертифицирующий орган, работа которого будет признана зарубежными авиавластями. Однако процесс идет очень сложно, и к нему не раз возникали нарекания у производителей и эксплуатантов авиатехники.

Собеседник на одном из предприятий авиапрома пояснил, что передача полномочий по сертификации новому органу требует заключения новых пакетных соглашений с европейскими и американскими авиавластями, чего до сих пор не произошло. «Это объективно очень трудоемкий процесс, который невозможно завершить быстро. С учетом сложностей, которые возникают у производителей авиационной техники, нужен переходный период — несколько лет, чтобы подготовить необходимую нормативно-правовую базу и сформировать новую работоспособную, эффективную систему»,— говорит собеседник “Ъ”.

«Сертификация российской авиатехники за рубежом будет и в дальнейшем осуществляться Росавиацией. Все необходимые решения для реализации этих полномочий приняты. Передача полномочий какой-либо другой организации не планируется», — сказал “Ъ” министр транспорта Евгений Дитрих.

Из-за отсутствия признания на международном уровне сертификационных процедур, проводимых «Авиационным регистром РФ», подконтрольным Росавиации, заключение договоров с зарубежными эксплуатантами и поставки российской техники могут затянуться, утверждают собеседники “Ъ” в отрасли.

В Росавиации подчеркнули, что на сегодня подписаны международные соглашения с КНР, США, Индией, Турцией, Италией, Канадой, Кубой, Молдавией, Киргизией, Колумбией, Монголией, Республикой Кореей, Бразилией и EASA (регулятор ЕС). Однако источники “Ъ” в отрасли отмечают, что такие соглашения не имеют веса без согласования процедур, регламентирующих техническую работу, а такого согласования с основными регуляторами США и ЕС нет (см. “Ъ” от 1 февраля). В Росавиации этот вопрос не комментируют.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев подтверждает, что наличие между авиавластями соглашений о взаимном признании облегчает для производителей выход на зарубежный рынок.

По его словам, разница между МАК и «Авиационным регистром РФ» — в количестве заключенных соглашений. «Соглашения о взаимном признании, или валидации, должны приводить к сертификации за рубежом в короткие сроки, которые занимают считаные месяцы. Сертификация с нуля может растянуться на несколько лет. В идеале к началу переговоров между производителем и эксплуатантом проблемы с сертификацией должны быть решены»,— объясняет господин Пантелеев. Эксперт отмечает, что вопрос в первую очередь касается производителей вертолетов, так как они наиболее активны на зарубежных рынках.

Герман Костринский