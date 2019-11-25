Питомник винной группы «Ариант» готов обеспечить качественными саженцами всю Россию Крупнейший российский питомник, открытый в Краснодарском крае на базе агрофирмы «Южная» в 2017 году, приступил к реализации программы импортозамещения в отрасли виноградарства. Сегодня в комплексе идет активная заготовка саженцев, сортируют до 100 тыс. штук в день. Посадочный материал планируют использовать как для собственных нужд компании, так и для реализации по всей стране.

«До 2019 года основной функцией питомника было обеспечение собственных посадок – ликвидация изреженности, высадка молодых виноградников. Сейчас мы уже работаем в масштабе страны. Ежегодно мы готовы выдавать в рынок порядка 2,5 млн первоклассных саженцев, а это около 1 500 га виноградников, - рассказывает главный агроном АФ «Южная» Иван Чурсин. - Наш питомник самый крупный в России и в странах СНГ, да и в Европе ему нет равных по объемам производства. Мощность питомника, которую мы реализовали в этом году, порядка 4, 5 млн прививок и около 3 млн саженцев».

Уникальность высокотехнологичного комплекса в том, что он работает по самой передовой технологии открытой стратификации (на воде), которая практикуется единичными хозяйствами в Европе. Комплекс оборудован камерой стратификации, то есть специальным помещением с искусственным микроклиматом (со строгой температурой и влажностью воздуха) для проведения важнейшей технологической операции при производстве саженцев.

Посадочный материал отечественного производства - реальная альтернатива закупкам импортных саженцев, которые не всегда соответствуют почвенно-климатическим условиям регионов России, а в ряде случаев и вовсе плохого качества (низкая приживаемость, пораженность вредителями и болезнями). Специалисты питомника «Южной» уверяют, что их саженцы соответствуют требованиям ГОСТ, посадочный материал ежегодно проходит многочисленные проверки, и по фитосанитарному состоянию он превосходит импортный, а заготовка собственных привойно-подвойных комбинаций является гарантией сортовой чистоты и качества.

«У нас очень много заказов. К нам обращаются крупные компании со всех регионов России и не только – Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область, Крым, Дагестан, Узбекистан, мы обеспечиваем саженцами и ряд мелких фермерских хозяйств. Востребованы такие международные сорта, как «каберне», «шардоне», «рислинг», а также местные, автохтонные, - «саперави», «ркацители», «красностоп анапский», - прокомментировал Иван Чурсин.

По словам Ивана Чурсина, в питомнике сейчас также ведется активная работа по восстановлению сортового достояния виноделия Крыма. Возрождающиеся винодельни проявляют интерес, прежде всего, к сортам крымского ареала: «солдайя», «первенец магарыча», «шабаш», «кокур белый» и другие. Специалисты «Южной» уже сегодня готовы обеспечить запросы крымских виноделов и дают гарантию на свой посадочный материал – приживаемость саженцев составит не менее 95 %.

В планах винной группы «Ариант» дальнейшее усиление прививочного комплекса, его мощность с каждым годом будет только набирать обороты. Кроме того, в течение пяти лет здесь собираются реализовать программу по выращиванию саженцев по технологии in-vitro, in-vivo (саженец в пробирке), то есть создавать абсолютно чистую виноградную культуру без вирусов и бактерий. По этому принципу будут оздоровлены все автохтонные сорта. С этого момента виноградный питомник станет полностью независимым и получит возможность закладки маточников из собственного оригинального, очищенного материала. Здесь прекрасно понимают, что по мере развития виноградной отрасли, потребность в качественном отечественном посадочном материале будет только увеличиваться. В будущем в питомнике планируют производить ежегодно 6 млн первоклассных саженцев.