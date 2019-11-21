У Pandora появятся украшения по мотивам саги о «Гарри Поттере»

Ювелирный дом Pandora и Warner Bros. Consumer Products представляют капсульную коллекцию украшений, посвященную саге «Гарри Поттер». В нее вошли 12 шармов, подвесок и браслетов ручной работы. Все они будут доступны в интернет-магазинах Pandora с 28 ноября 2019 года.

«История “мальчика, который выжил” делает счастливыми поклонников всех возрастов. Она помогает людям поверить в магию,— рассказывает бренд-директор ювелирного дома Стивен Фэйрчайлд.— Поклонники Pandora много лет ждали эту коллекцию. Мы уверены, что дружба, любовь и храбрость, о которых столько говорится в “Гарри Поттере”, найдут отклик в их сердцах».

Создавая украшения, креативные директора Pandora Франческо Терсо и А. Филиппо Фикарелли вдохновлялись персонажами и знаковыми предметами серии фильмов о Гарри Поттере. Все украшения сделаны вручную и с любовью к главной сказке XXI века.