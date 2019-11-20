Представитель Абызова прокомментировал расследование об офшорной сети

Представитель бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова прокомментировал инофрмацию о том, что господин Абызов создал офшорную сеть в эстонском филиале шведского банка Swedbank. Как сказано в ранее обнародованном расследовании Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), шведского телеканала SVT, эстонской газеты Postimees и «Новой газеты», через эту сеть в 2011–2016 годах прошло более $800 млн.

«До ухода на государственную службу Михаил Абызов был успешным бизнесменом»,— приводят слова представителя экс-министра «Ведомости». Он добавил, что до начала работы в правительстве Михаил Абызов передал свой бизнес в доверительное управление и после этого декларировал все свое имущество.

В расследовании сказано, что офшорная сеть была создана из 70 компаний Михаила Абызова из Белиза, Сингапура, с Кипра и Британских Виргинских островов. С 2011 по 2016 год на счета этих компаний поступило $860 млн, а выведено $770 млн. В переводе денег экс-министру мог помогать менеджер банка.

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The Bell ранее сообщил, что Альфа-банк арестовал несколько связанных с Михаилом Абызовым активов в Сингапуре. Банк разыскивал активы экс-министра, чтобы взыскать их в счет долгов принадлежавшей ему компании Е4. Долги компании оценивались в 10 млрд руб.

Напомним, Михаила Абызова задержали и арестовали в марте. Первоначально его обвиняли в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). По версии следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года он, будучи владельцем 95% акций СИБЭКО и РЭС, организовал аферу, в результате которой эти организации приобрели по завышенной цене акции входящих в них же небольших компаний. Михаилу Абызову предъявили обвинения в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), незаконном предпринимательстве (ст. 289 УК РФ) и отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ). В октябре господину Абызову продлили арест до 25 января 2020 года.

О новых обвинениях читайте в публикации “Ъ” «Михаилу Абызову вменили в вину сделку на посту министра».