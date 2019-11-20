Главные новости к утру 20 ноября

Минсельхоз прорабатывает вопрос ограничения ввоза в Россию детских молочных смесей. Как стало известно “Ъ”, такое поручение дал вице-премьер Алексей Гордеев в рамках стимулирования локализации в России их производства — более 90% смесей сейчас импортируются. Мера преждевременна и грозит сокращением предложения, предупреждают эксперты.

В Дамаске ночью 20 ноября прогремели взрывы.Системы ПВО отразили атаку на город и окрестности. Военным удалось отбить несколько ракет над южными окрестностями Дамаска. Всего было около 20 взрывов. Агентство CAHA сообщило, что ракеты пустили самолеты израильских ВВС.

Сестры Хачатурян попросили о суде присяжных. Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России завершил предварительное следствие по вызвавшему огромный резонанс убийству в прошлом году тремя сестрами Хачатурян их отца Михаила Хачатуряна. Дело младшей сестры выделили в отдельное производство. Адвокаты требуют проверить связи отца с высокопоставленными сотрудниками прокуратуры. О требованиях

РЖД планирует отказаться от приватизации пригородных железнодорожных компаний. Как выяснил “Ъ”, Вместо привлечения инвесторов монополия собирается сама ускоренно закупать электрички за счет прибыли. В общей сложности запланировано приобретение у «Трансмашхолдинга» 1665 вагонов до 2027 года в целом на 125,8 млрд руб. По мнению экспертов, ОАО РЖД не стоит надеяться вернуть эту сумму за счет госсубсидий или резкого роста цен на билеты, но монополия может добиться права не платить дивиденды. О новой стратегии

Администрация президента не планирует увеличивать число одномандатников и снижать число депутатов по спискам на выборах в Госдуму, сообщил РБК со ссылкой на источники. Пропорция останется прежней — 50% одномандатников и 50% списочников.

Сборная России победила Сан-Марино со счетом 5:0 в завершающем отборочном матче Евро-2020. В итоге Россия набрала 24 очка, выиграв восемь матчей из десяти и забив 33 гола. В финальную часть Евро-2020 она квалифицировалась досрочно, еще за два тура до финиша. О матче

О предстоящих 19 ноября событиях читайте в анонсе “Ъ”.