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Россия победила Сан-Марино в отборочном матче Евро-2020

Сборная России победила команду Сан-Марино в матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020. Прошедшая в Сан-Марино встреча закончилась со счетом 0:5 в пользу России.

Голы забили: Далер Кузяев (3), Сергей Петров (19), Алексей Миранчук (49), Алексей Ионов (56) и Николай Комличенко (78).

Это был заключительный матч российской сборной в групповом этапе. Итоговый порядок в группе I:

  1. Бельгия — 30 очков;
  2. Россия — 24 очка;
  3. Шотландия — 15 очков;
  4. Кипр — 10 очков;
  5. Казахстан — 10 очков;
  6. Сан-Марино — 0 очков.

Подробнее о матче — в материале “Ъ” «Отыгрались на "карлике"».

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