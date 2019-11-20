Россия победила Сан-Марино в отборочном матче Евро-2020

Сборная России победила команду Сан-Марино в матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020. Прошедшая в Сан-Марино встреча закончилась со счетом 0:5 в пользу России.
Голы забили: Далер Кузяев (3), Сергей Петров (19), Алексей Миранчук (49), Алексей Ионов (56) и Николай Комличенко (78).
Это был заключительный матч российской сборной в групповом этапе. Итоговый порядок в группе I:
Подробнее о матче — в материале “Ъ” «Отыгрались на "карлике"».
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