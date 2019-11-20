Системы ПВО Сирии перехватили ракеты над Дамаском

В Дамаске ночью 20 ноября прогремели взрывы. Системы ПВО отразили атаку на город и окрестности, сообщает CAHA. По данным агентства, военным удалось отбить несколько ракет над южными окрестностями Дамаска.

Всего было около 20 взрывов, утверждает «РИА Новости». Первые из них прозвучали около 01:30 (02:30 по московскому времени).

Позже CAHA со ссылкой на источники сообщило, что ракеты пустили самолеты израильских ВВС.

В соцсетях появились фото и видеозаписи, утверждается, что они сделаны с места происшествия.