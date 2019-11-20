Системы ПВО Сирии перехватили ракеты над Дамаском

В Дамаске ночью 20 ноября прогремели взрывы. Системы ПВО отразили атаку на город и окрестности, сообщает CAHA. По данным агентства, военным удалось отбить несколько ракет над южными окрестностями Дамаска.
Всего было около 20 взрывов, утверждает «РИА Новости». Первые из них прозвучали около 01:30 (02:30 по московскому времени).
Позже CAHA со ссылкой на источники сообщило, что ракеты пустили самолеты израильских ВВС.
В соцсетях появились фото и видеозаписи, утверждается, что они сделаны с места происшествия.
Breaking video footage emerges huge fire ripping through unknown object in southern #Damascus amid #Israeli airstrikes. pic.twitter.com/5LHaG3AHxO— Majd Fahd ???? (@Syria_Protector) November 19, 2019
просмотров: 169464
просмотров: 126734
просмотров: 72778
просмотров: 42897
просмотров: 38224