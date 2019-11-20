Главные анонсы 20 ноября

Президент России Владимир Путин посетит 11-й инвестиционный форум ВТБ Капитал «Россия зовет!». Он пройдет в Москве на площадке Центра Международной Торговли. Президент примет участие в работе пленарной сессии «Мосты над волнами деглобализации». Форум является ведущим мероприятием по привлечению капитала в экономику России, а также служит по улучшению инвестиционного климата и развитию внешних экономических и деловых связей страны.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в Москве проведет переговоры с премьер-министром Молдавии Ионом Кику. Ранее президент Молдавии Игорь Додон рассказал о продлении контракта на поставку газа «Газпрома» и о возможности его транспортировки в обход Украины. В ближайшее время «Молдовагаз» подпишет соответствующие документы с российской компанией. Молдавия получает газ от «Газпрома» по контракту 2008 года. Об отношениях Молдавии и России

В Брюсселе пройдут трехсторонние консультации по газу на техническом уровне в формате Россия—ЕС—Украина. Контракт «Газпрома» и украинского «Нафтогаза» истекает 31 декабря. Пока конкретных договоренностей о продолжении транзита нет. Подробнее о ситуации

Арбитражный суд в Москве проведет основные слушания по иску Министерства обороны России о взыскании более 4,3 млрд руб. с российского оборонного концерна РТИ, входящего в АФК «Система». Детали иска, поданного 22 июня, по-прежнему не раскрываются — материалам присвоен гриф «совершенно секретно». Известно, что концерн и министерство спорят об исполнении госконтракта, заключенного 6 июня 2014 года. Об иске

На космодроме Байконур в Казахстане пройдет запуск спутника OneWeb. Проект по созданию глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) «Эфир», который должен был конкурировать с OneWeb, был исключен из нацпрограммы «Цифровая экономика» из-за отсутствия инвесторов. В «Роскосмосе» считают, что задачи может решить спутниковая программы «Сфера». Почему российский конкурент OneWeb не заинтересовал инвесторов

В Нидерландах состоится церемония вручения Международной детской премии мира.

В США объявят номинантов музыкальной премии «Грэмми-2020». Предыдущее вручение музыкальной премии стало триумфом для певца и актера Дональда Гловера, выступающего под псевдонимом Сhildish Gambino — он взял награды за «Лучшую запись года», «Лучшую песню года», «Лучшее рэп-/песенное исполнение» и «Лучшее музыкальное видео». Альбомом года назвали запись кантри-певицы Кейси Масгрейвс Golden Hour, а лучшим новым исполнителем — Дуа Липу. О предыдущем вручении