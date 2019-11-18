Сериал об аллергии: обычная еда

Опасность пищевой аллергии в том, что под нее маскируется множество разных состояний и ее порой трудно распознать. Между тем истинная гиперчувствительность к пищевым аллергенам чревата смертельными реакциями.

Примерно 25% людей считают, что они или их дети страдают пищевой аллергией. На самом деле цифры в три–четыре раза ниже. Вот, например, данные из Германии. Опрос родителей выявил пищевую аллергию у 14,5% детей, в то время как по результатам надежного диагностического метода их оказалось всего 4,2%.

По распространенности пищевой аллергии в мире вообще нет однозначной статистики, и не только потому, что большинство данных получают именно в результате опросов. Дело еще и в том, что даже некоторые диагностические методы не всегда помогают. Так, анализ крови на иммуноглобулины Е (IgE) — антитела, которые вырабатываются в организме в ответ на атаку аллергенов,— не дает полной картины: например, IgE к определенному продукту в крови присутствуют, а симптомов аллергии у человека нет. Единственным достоверным методом диагностики в мире признан оральный элиминационно-провокационный тест, когда пациенту в условиях стационара дают небольшие дозы аллергенных продуктов и смотрят реакцию (в России такую диагностику проводят, в частности, в клинике лечебного питания Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи), однако исследования с использованием этого метода могут позволить себе только очень богатые страны и медицинские центры. В Великобритании научно доказанная распространенность пищевой аллергии составляет 2,18%, а в Греции — 0,07%. Исследование 2017 года в штате Массачусетс выявило в США 3,6% больных. В Австралии, занимающей одно из первых мест в мире по этому показателю, пищевой аллергией страдают 4,5% населения.

Восемь бессмертных

Молоко, яйца, рыба и морепродукты, орехи, арахис, пшеница, соя — их называют «большая восьмерка». Да, всего восемь пищевых аллергенов ответственны за 90% случаев аллергических реакций. Абсолютные цифры не так велики. В Европе аллергия на молоко обнаруживается у 0,7% новорожденных (среди них она распространена больше всего). Аллергией на куриное яйцо страдают 1,23% европейцев и 9% австралийцев. По данным того же массачусетского исследования, в Штатах больше всего распространена аллергия на моллюсков и ракообразных (0,9%). Аллергией на молоко и арахис страдают около 0,5% населения.

Аллергия на арахис — удел тех стран, где любят арахисовое масло. Заболеваемость высока в Британии (1,8%), США (1,4%) и Австралии (3%). Для России больше характерна аллергия на орехи. Интересно, что при термической обработке некоторых продуктов аллергенные белки разрушаются, а в случае арахиса и орехов обжаривание только усиливает их аллергенные свойства.

Непереносимость и другие напасти

Сыпь, красные пятна на коже, зуд, расстройство пищеварения — это не всегда признаки аллергии. Те же симптомы характерны для пищевой непереносимости. Это понятие включает в себя все реакции, связанные с приемом пищи. Они могут быть вызваны нарушениями обмена веществ (непереносимость лактозы или алкоголя), заболеваниями желудочно-кишечного тракта или проблемами эндокринной системы. Да хотя бы пищевым отравлением!

Многие принимают за аллергию реакцию на апельсины, мандарины, шоколад: мол, съел килограмм мандаринов и покрылся крапивницей. Именно что килограмм. Аллергия не зависит от дозы съеденного: известны летальные случаи от следовых количеств аллергена. А клубника, мандарины, кофе, сыр, шоколад и некоторые другие продукты содержат фармакологически активные вещества (кофеин, теобромин, тиамин), способствующие выбросу гистамина — того самого, который вызывает и аллергические симптомы. Эти продукты так и называются — гистаминолибераторы. А мандарины к тому же еще и кислые — если их много съесть, они раздражают слизистую оболочку желудка, и кожа реагирует сыпью.

Время лечит

Примерно 80% детей к пяти годам «перерастают» пищевую аллергию: 70–80% из них избавляются от реакции на молоко, белок яйца, пшеницу и сою, примерно 20% — от аллергии на орехи и арахис. Аллергия на рыбу обычно сохраняется всю жизнь.

Интересно, что у 35% детей с аллергией на один продукт перечень пищевых аллергенов с возрастом может расширяться. В группе риска те, у кого повышен уровень IgE к нескольким пищевым аллергенам или есть сенсибилизация к аллергенам другого типа (домашним животным или пылевым клещам), а также те, у кого пищевая аллергия сопровождается астмой или протекает с тяжелыми симптомами (например, с анафилаксией).

Анафилаксия с адреналином

В нашем сериале мы уже писали, что самая опасная аллергическая реакция — анафилактическая. Она затрагивает все системы организма (такие реакции называются системными, или генерализованными) и может закончиться трагически. Пищевая аллергия отвечает примерно за 50% анафилактических реакций. Если анафилаксия протекает в форме крапивницы, это еще ничего. «Некрасиво, конечно, но несмертельно,— отмечает медицинский директор проекта “Аллерготоп”, врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Елена Шуватова.— С этими симптомам помогут справиться антигистаминные препараты и/или кортикостероиды. А если начинается отек гортани, развивается бронхоспазм и закрываются дыхательные пути, падает артериальное давление, то это признаки развивающегося анафилактического шока и нужно срочно колоть адреналин, иначе можно человека и не спасти. На этот случай в западных странах людям в группе риска рекомендуется применять автоинъектор с адреналином, разведенным в нужной пропорции, и в случае нескольких опасных симптомов анафилаксии колоть во внешнюю часть бедра. В России такой препарат не зарегистрирован, у нас рекомендуется носить с собой шприц и ампулу с адреналином, хотя по рецепту врача автоинъектор можно купить за границей».

Елена Туева