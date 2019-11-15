Квартиры вне закона

Вступивший в силу 1 октября закон о запрете на размещение гостиниц в жилых домах формально ограничил деятельность собственников жилья, которые сдают его в краткосрочную аренду туристам. Легализовать их деятельность в будущем должен закон о туристическом жилье, который пока находится в разработке.

Подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым постановление правительства о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями (ППЖП) — техническая процедура, последовавшая за появлением аналогичных изменений в Жилищном кодексе, пояснил “Ъ” вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников. Об утверждении первых поправок стало известно 14 ноября: новые ППЖП запрещают размещение гостиниц в жилых помещениях. Аналогичная норма вступила в силу с 1 октября этого года — еще в апреле она была внесена в Жилищный кодекс.

«ППЖП — подзаконный акт по отношению к Жилищному кодексу, поэтому приведение его в соответствие — это обязательное условие для формирования правоприменительной практики в отношении конкретного объекта регулирования»,— объясняет адвокат НЮС «Амулекс» Дмитрий Томко.

Запрет на оказание гостиничных услуг в жилых помещениях известен как скандальный «закон о хостелах», соавтором которого выступила депутат Госдумы Галина Хованская. Поправки к Жилищному кодексу, разрешающие средствам размещения располагаться только в нежилых помещениях и при наличии согласия большей части жильцов, депутаты нижней палаты парламента внесли еще в 2015 году. Законопроект долго дорабатывался, но в результате был поспешно принят весной этого года. Его утверждение пытался отложить Совет федерации, но сенаторам удалось выиграть время только до октября текущего года.

Уже после утверждения закона стало очевидно, что под действия запрета попадают помещения, которые сейчас сдаются в посуточную аренду туристам.

Практически все они фигурируют в системах бронирования как апартаменты. При этом апартаменты согласно действующему законодательству — нежилые помещения, которые рассматриваются как гостиничная недвижимость.

Минэкономики ранее уже сделало попытку вывести собственников арендного жилья из-под удара: в начале октября министерство обратилось к системам онлайн-бронирования отелей с просьбой удалить с сайтов информацию о жилых помещениях, которые сдаются в качестве гостиничных номеров. Собеседники “Ъ” объясняли, что это необходимо для того, чтобы владельцы квартир могли продолжить свою деятельность. Предполагается, что в дальнейшем их деятельность будет регулировать закон о туристическом жилье, который пока находится только в стадии разработки.

Краткосрочная аренда жилья не единственный сегмент, который затронул «запрет на хостелы». С аналогичной проблемой столкнулись малые отели Крыма и Краснодарского края — большинство собственников создают их на базе собственных индивидуальных жилых домов. Перевод этой недвижимости в статус нежилых помещений формально оставит их без единственного жилья и возможности оформить постоянную регистрацию по месту жительства. Источники “Ъ” ранее объясняли, что никаких проверок по выявлению собственников квартир и индивидуального жилья, которое сдается туристам, не проводится.

Александра Мерцалова