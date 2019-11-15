Квартиры вне закона

Вступивший в силу 1 октября закон о запрете на размещение гостиниц в жилых домах формально ограничил деятельность собственников жилья, которые сдают его в краткосрочную аренду туристам. Легализовать их деятельность в будущем должен закон о туристическом жилье, который пока находится в разработке.
Подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым постановление правительства о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями (ППЖП) — техническая процедура, последовавшая за появлением аналогичных изменений в Жилищном кодексе, пояснил “Ъ” вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников. Об утверждении первых поправок стало известно 14 ноября: новые ППЖП запрещают размещение гостиниц в жилых помещениях. Аналогичная норма вступила в силу с 1 октября этого года — еще в апреле она была внесена в Жилищный кодекс.
«ППЖП — подзаконный акт по отношению к Жилищному кодексу, поэтому приведение его в соответствие — это обязательное условие для формирования правоприменительной практики в отношении конкретного объекта регулирования»,— объясняет адвокат НЮС «Амулекс» Дмитрий Томко.
Запрет на оказание гостиничных услуг в жилых помещениях известен как скандальный «закон о хостелах», соавтором которого выступила депутат Госдумы Галина Хованская. Поправки к Жилищному кодексу, разрешающие средствам размещения располагаться только в нежилых помещениях и при наличии согласия большей части жильцов, депутаты нижней палаты парламента внесли еще в 2015 году. Законопроект долго дорабатывался, но в результате был поспешно принят весной этого года. Его утверждение пытался отложить Совет федерации, но сенаторам удалось выиграть время только до октября текущего года.
Практически все они фигурируют в системах бронирования как апартаменты. При этом апартаменты согласно действующему законодательству — нежилые помещения, которые рассматриваются как гостиничная недвижимость.
Минэкономики ранее уже сделало попытку вывести собственников арендного жилья из-под удара: в начале октября министерство обратилось к системам онлайн-бронирования отелей с просьбой удалить с сайтов информацию о жилых помещениях, которые сдаются в качестве гостиничных номеров. Собеседники “Ъ” объясняли, что это необходимо для того, чтобы владельцы квартир могли продолжить свою деятельность. Предполагается, что в дальнейшем их деятельность будет регулировать закон о туристическом жилье, который пока находится только в стадии разработки.
Краткосрочная аренда жилья не единственный сегмент, который затронул «запрет на хостелы». С аналогичной проблемой столкнулись малые отели Крыма и Краснодарского края — большинство собственников создают их на базе собственных индивидуальных жилых домов. Перевод этой недвижимости в статус нежилых помещений формально оставит их без единственного жилья и возможности оформить постоянную регистрацию по месту жительства. Источники “Ъ” ранее объясняли, что никаких проверок по выявлению собственников квартир и индивидуального жилья, которое сдается туристам, не проводится.
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