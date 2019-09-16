Норвежский связной

Как ожидается, в конце октября глава МИД РФ Сергей Лавров посетит норвежский город Киркенес, где пройдут торжества по случаю 75-летия освобождения советскими войсками северной части Норвегии. Пять лет назад его принимали там необычайно радушно — даже несмотря на острую фазу конфликта вокруг Украины. Однако на этот раз атмосфера визита может быть омрачена: в России за шпионаж к 14 годам тюрьмы приговорен 63-летний норвежец из Киркенеса. Его защита и местные жители надеются, что вопрос о его освобождении будет решен на государственном уровне до приезда российского гостя.

Попался на конвертах

Население Киркенеса не превышает 3,5 тыс. человек, и, как говорят опрошенные “Ъ” местные жители, бывшего пограничного инспектора, 63-летнего пенсионера Фруде Берга, в городке знает каждый. Если не лично, то через кого-то. В то, что он занимался шпионажем, тут не верит никто. Фруде Берга считают жертвой его собственной безотказности и стечения обстоятельств.

А обстоятельства таковы, что Киркенес находится в 15 минутах езды от российской границы, еще за пару часов можно добраться до баз Северного флота ВМФ РФ. Муниципалитет Сёр-Варангер, центром которого и является Киркенес, побратим Североморска. ФСБ обвинила Фруде Берга в шпионской деятельности с целью сбора секретной информации о российских атомных подлодках (ст. 276 УК РФ).

Норвежец категорически отверг это обвинение, но в то же время признал, что несколько раз по поручению двух офицеров норвежской разведки передавал или переправлял по почте контактам в России конверты с деньгами.

Он утверждает, что крайне неохотно согласился на это, думал завязать и даже уже отказался ехать в ту роковую поездку в декабре 2017 года, но офицеры взывали к его чувству патриотизма, и в конце концов он согласился. Фруде Берг говорит, что его использовали «втемную» и что он не осознавал, во что ввязался.

Новость о его аресте ФСБ привлекла внимание всей Норвегии, в местной прессе не смогли припомнить, происходило ли когда-либо что-то подобное.

16 апреля этого года Мосгорсуд приговорил Фруде Берга к 14 годам колонии строгого режима. Обжаловать приговор его защита не стала.

Незадолго до этого, 9 апреля, ситуацию вокруг шпионского дела обсудили в рамках Арктического форума в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин и норвежский премьер Эрна Сульберг. Российский президент предложил дождаться решения суда и добавил: «Мы дальше будем смотреть, что можно сделать». Позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин рассмотрит прошение о помиловании, если таковое от норвежца поступит.

С тех пор в Киркенесе надеются, что вопрос будет решен на государственном уровне. «Фруде Берг попал в очень сложную ситуацию, и он явно не главное действующее лицо в этой игре»,— заявил “Ъ” его норвежский адвокат Брюнюльф Риснес. По его словам, эта история уже оказывает негативное влияние на приграничное сотрудничество Норвегии и России. «Если она не разрешится в ближайшие недели, то может затмить повестку памятных мероприятий в Киркенесе с участием высоких гостей»,— говорит он. Как ожидается, на 75-летие освобождения советскими войсками северной части Норвегии в Киркенес также приедут король Норвегии Харальд V и многие высокопоставленные чиновники.

«Все здесь хотят, чтобы Фруде Берг поскорее вернулся домой. И многие надеются, что это произойдет до того, как Сергей Лавров прилетит в Норвегию»,— делится с “Ъ” главный редактор местного издания двуязычного онлайн-портала The Barents Observer Томас Нильсен. С февраля это издание на территории России заблокировано: Роскомнадзор счел пропагандой суицида статью о юноше-гомосексуалисте, который когда-то хотел свести счеты с жизнью, но потом передумал. Томас Нильсен говорит, что та заметка, наоборот, была жизнеутверждающей. Он надеется, что блокировку скоро снимут, а Фруде Берга отпустят.

Оптимизм местных жителей окреп, когда в конце августа норвежский телеканал NRK со ссылкой на источники сообщил, что МИД Норвегии рассчитывает решить вопрос до конца октября. И хотя в российском МИДе заявили, что никаких переговоров на сей счет не ведется, все жители Киркенеса, с которыми пообщался “Ъ”, уверены, что вопрос обсуждается и скоро разрешится. «Поскольку эта история связана со шпионажем, публично ее особо комментировать не будут, это понятно. Но за закрытыми дверями тема наверняка звучит»,— не сомневается Томас Нильсен.

По словам информированного источника “Ъ” с российской стороны, в апреле Владимир Путин дал понять норвежской коллеге, что готов рассмотреть вариант помилования Фруде Берга и его обмена на человека, осужденного в одной из стран НАТО за шпионаж в пользу России. В самой Норвегии таких нет.

21 сентября 2018 года в аэропорту Осло был задержан 51-летний сотрудник аппарата Совета федерации РФ Михаил Бочкарев. Полиция безопасности Норвегии (PST) заподозрила его в попытке получения доступа к закрытым электронным ресурсам местного парламента. Однако через месяц россиянина отпустили: суд счел собранную в отношении него доказательную базу неубедительной.

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Кандидат на обмен

Фруде Берг пока о помиловании не просил. По российским законам, если соответствующее обращение будет отклонено, в следующий раз просить можно только через год. Адвокат дает понять, что прошение будет подано, когда будет сигнал сверху. «В какой-то момент Фруде Берг попросит помилования. Но, насколько я понимаю исходя из других подобных историй, это будет привязано к какому-то обмену,— говорит Брюнюльф Риснес.— Поговаривают, что речь может пойти об обмене с участием трех стран, а именно еще одной страны НАТО, но я в этом не уверен».

Российский адвокат норвежца Илья Новиков в беседе с “Ъ” отказался оценить вероятность такого сценария в ближайшем будущем: «Я это не комментирую. Это слишком деликатное дело».

Осужденные за шпионаж в пользу России есть в ряде стран—членов НАТО (см. справку), но случаи обменов с участием нескольких государств очень редки. Власти каждой страны стремятся вызволить прежде всего своих граждан. Те же США, например, могут отказать Норвегии в выдаче интересующего Россию человека, поскольку в будущем им, возможно, придется менять кого-то на Пола Уиллана (американец, задержанный в декабре 2018 года по подозрению в шпионаже).

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В Киркенесе тем не менее верят, что хорошие новости о деле Фруде Берга либо придут до визита Сергея Лаврова, либо российский министр сообщит о них по приезде в Норвегию. «После вынесения приговора Берга ведь должны были бы этапировать куда-нибудь в Сибирь, но он все еще в Москве (в СИЗО "Лефортово".— “Ъ”), это означает, что что-то должно произойти»,— рассуждает в беседе с “Ъ” местный бизнесмен Атле Берг, считающий и Берга, и себя жертвами непрофессионализма норвежских спецслужб.

В 2016 году Атле Берга, возглавляющего строительную компанию Olen Betong, при переходе через границу задержали сотрудники ФСБ. После шестичасовой беседы мужчину отпустили, но на десять лет запретили ему въезд в Россию. Незадолго до этого к нему и еще одному сотруднику его компании обращался офицер норвежской разведки и предлагал сотрудничество. Атле Берг заверяет, что они оба ответили отказом. Но, судя по всему, полностью убедить в этом российскую контрразведку им не удалось. Теперь предприниматель готовится судиться со спецслужбами своей страны. «Мне и моему бизнесу, который во многом завязан на Россию, был нанесен огромный ущерб, я хочу добиться справедливой компенсации»,— пояснил он “Ъ”. Суд начнется в феврале 2020 года. Атле Берг надеется в конце октября лично донести до Сергея Лаврова, «как хорошо обычные норвежцы относятся к России».

Впрочем, жители Киркенеса понимают, что живут в необычном регионе. «Помимо суровой северной природы, близости пограничной зоны, наличия Северного флота и активного коммерческого судоходства не последнюю роль здесь играет геополитика»,— говорит глава Норвежского Баренцева секретариата Ларс Георг Фордал. Его организация поддерживает сотрудничество между жителями приграничных населенных пунктов на самом разном уровне — от организации образовательных программ и стажировок для школьников и студентов до поддержки культурных, спортивных и бизнес-инициатив (в год реализуется более 200 совместных проектов). С 2012 года зарегистрированные в приграничной зоне граждане могут пересекать границу без визы, чем они активно пользуются. Недавно состоялся совместный велопробег. «Мы не думаем о большой политике, мы смотрим друг на друга просто как соседи»,— поясняет Ларс Георг Фордал.

Адвокат Фруде Берга Брюнюльф Риснес надеется, что, если с обменом не получится, российские власти «проявят сочувствие» и отпустят его подзащитного просто так. В конце весны местные жители в шутку говорили, что нашли наконец кандидата на обмен: в норвежских водах был замечен кит белуха с камерой GoPro, прикрепленной ремнем, на пряжке были надписи, указывающие, что оборудование произведено в России. Но, сняв снаряжение, норвежцы отпустили кита в свободное плавание.

Елена Черненко