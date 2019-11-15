Польша не ждет российский газ

Варшава официально уведомила Москву о том, что не планирует продолжать закупки газа у «Газпрома» после 2022 года, когда заканчивается действующий контракт на поставки. Страна уже активно сокращает потребление российского сырья, заменяя его американским и катарским сжиженным газом (СПГ). В первом полугодии его импорт в Польшу упал почти на 30%.

Польская нефтегазовая компания PGNiG сообщила «Газпрому», что не намерена продлять контракт на покупку газа. Соглашение между компаниями было подписано в 1996 году объемом 10 млрд кубометров и истекает в конце 2022 года. Это чуть больше половины общего потребления Польши (около 19 млрд кубометров).

Как пояснил глава PGNiG Петр Вожняк, Варшава рассчитывает заменить российский газ после завершения договора закупкой СПГ и собственной добычей в Северном море, где компании принадлежит 26 газовых концессий.

Компания рассчитывает самостоятельно обеспечивать добычу 2,5 млрд кубометров газа, которые будут транспортироваться в Польшу по строящемуся газопроводу Baltic Pipe.

«Мы заранее позаботились о том, чтобы иметь контракты в объеме внутреннего спроса и даже более этого спроса»,— сказал господин Вожняк в эфире Польского телевидения. По его словам главными партнерами для Польши являются Соединенные Штаты и Катар. PGNiG заключила несколько долгосрочных контрактов на поставку СПГ из США. От Cheniere Marketing International страна будет получать по 1,45 млн тонн (1,95 млрд кубометров после регазификации) с 2023 по 2042 год.

Помимо этого соглашение с Venture Global LNG предусматривает поставку в Польшу 2 млн тонн сжиженного газа в год в течение 20 лет (2,7 млрд кубометров). Также получать СПГ PGNiG рассчитывает из Норвегии, откуда в последнее время увеличиваются поставки. «Это все — портфель СПГ и портфель месторождений, а также производство в стране, которое составляет около 4 млрд кубометров,— заменит нам прекрасно то, что мы имеем сейчас, то есть контракт с ''Газпромом''»,— заключил глава польской компании.

Страна последовательно сокращает закупки у «Газпрома». Импорт трубопроводного газа из России Польша в 2018 году снизила на 6,4%, до 9 млрд кубометров. В первом полугодии он рухнул на 28%, до 4,3 млрд кубометров. В «Газпроме» ситуацию пока не комментируют.

Ольга Мордюшенко